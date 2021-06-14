В Израиле начинает работу новое коалиционное правительство во главе с Нафтали Беннетом

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (слева) и Яир Лепид, который сменит его на этой должности через два года.

Депутаты парламента Израиля в воскресенье, 13 июня, выразили доверие новому коалиционному правительству. На понедельник, 14 июня, намечена передача полномочий. В новом составе правительства не представлена партия Биньямина Нетаньяху, находившегося у власти более 12 лет.

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Новое коалиционное правительство получило название «Блок перемен». Из 120 депутатов Кнессета 60 высказались в поддержку «блока перемен», 59 — против, один депутат воздержался.

Главой нового правительства стал Нафтали Беннет из правой партии «Новые правые», входящей в альянс «Ямина». Предполагается, что он будет руководить правительством в течение двух лет, а затем должность перейдет к его партнеру по коалиции Яиру Лапиду, представляющему центристскую партию «Еш Атид» (Есть будущее).

Партия управлявшего страной рекордные пять сроков Биньямина Нетаньяху «Ликуд» в новом правительстве не представлена. При этом именно у его партии наибольшее представительство в Кнессете по итогам последних выборов. После выборов Нетаньяху не сумел сформировать правительство и теперь вынужден уйти в оппозицию.

Прошедшие весной 2021 года выборы — четвертые в Израиле с 2019 года. В результате первых двух голосований Нетаньяху не получил достаточного количества голосов для формирования коалиционного правительства, в результате третьего Нетаньяху дал согласие вступить в союз с бывшим тогда лидером оппозиции Бенни Ганцем, однако эта договоренность не продержалась долго. В результате были проведены четвертые досрочные выборы.

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