Президенты Макрон и Эрдоган провели переговоры перед открытием саммита НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в понедельник, 14 июня, незадолго до открытия саммита НАТО в Брюсселе. В Елисейском дворце отмечают, что лидеры обсудили ряд наиболее спорных вопросов во франко-турецких отношениях.

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Встреча прошла в штаб-квартире НАТО и продлилась около 45 минут. В пресс-релизе администрации французского президента отмечается, что и Макрон, и Эрдоган были открыты для глубокой и основательной дискуссии.

Франция и Турция по многим вопросам, входящим в повестку саммита НАТО, придерживаются противоположных позиций. Одной из важнейших причин разногласий между странами является деятельность по разведке месторождений газа, которую Анкара ведет в греческой акватории Восточного Средиземноморья. По этому вопросу Париж неоднократно высказывал поддержку Греции. Также Франция и Турция стоят на различных позициях по вопросам ситуации в Сирии и Ливии, а также конфликта в Нагорном Карабахе. В администрации французского президента заявили, что Макрон и Эрдоган заверили друг друга в желании совместно работать над решением ливийского и сирийского вопросов.

В октябре 2020 года президент Эрдоган в оскорбительной форме поставил под вопрос «душевное здоровье» французского лидера и обвинил его в проведении кампании против ислама. Поводом для резкого заявления стала речь, в которой после убийства учителя Самюля Пати исламским террористом Эмманюэль Макрон говорит о карикатурах (в том числе о тех, на которых изображают пророка Мухаммеда), о принципах светскости во Франции и свободе слова вплоть до «права на богохульство». Кроме того, Эрдоган критиковал французский проект закона, призванный упрочить светский характер государства. Из пресс-релиза Елисейского дворца следует, что во время встречи 14 июня глава Франции разъяснил свою позицию турецкому коллеге.

Наконец, обсудили президенты и дело Фабьена Азуле — гражданина Франции, осужденного турецким судом на 16 лет за покупку наркотического вещества гамма-бутиролактона в интернете во время поездки в Турцию. Эмманюэль Макрон попросил посодействовать скорейшей передаче Азуле Франции.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 14 июня. Ожидается, что на нем будут определены векторы развития организации до 2030 года. Среди тем также указываются отношения с Россией, Китаем, Украиной и Грузией. Впервые в саммите НАТО в статусе президента принимает участие лидер США Джо Байден.

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