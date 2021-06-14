Россия и ее соседи в итоговом заявлении и решениях саммита НАТО

Новые вызовы безопасности, связанные действиями России и Китая, пересмотр стратегии НАТО с учетом усиливающих киберугроз и угроз, связанных с военно-космическими программами, обсудили в понедельник, 14 июня, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе. В итоговом заявлении встречи особое внимание уделено «агрессивной политике стратегического запугивания», которую проводит Россия. В ответ на ее действия, а также наращивание российского ядерного потенциала НАТО, тем не менее, «не намерено размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе». На саммите в Брюсселе также подтвердили перспективу вступления в НАТО Украины и Грузии, а также обратились с призывом к Беларуси.

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14 июня главы государств и правительств 30 стран НАТО провели свою первую встречу с участием нового президента США Джозефа Байдена. В итоговом заявлении саммита НАТО названы «многогранные угрозы» странам альянса, который находятся в «системной конкуренции со стороны самоуверенных и авторитарных держав». Список угроз открывают «агрессивные действия России», создающие «угрозу евроатлантической безопасности», а также «терроризм во всех его формах и проявлениях».

Среди угроз упомянуты «растущее влияние Китая и его международная политика», а также «кибернетические, гибридные и другие асимметричные угрозы, включая кампании по дезинформации». Главными вызовами названы также «быстрый прогресс в космической сфере», «распространение оружия массового уничтожения и разрушение архитектуры контроля над вооружениями». И наконец — «изменение климата».

Россия и ее «агрессивная политика стратегического запугивания»

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — подчеркивается в итоговом заявлении. Тем не менее, альянс считает, что Москва «продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства», предусмотренные в основополагающих документах о двусторонних отношениях. «До тех пор, пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств (…), возврата к “обычному ведению дел” не может быть», — предупреждает альянс.

Список «опасных» военных действий РФ немал: это и масштабные военные учения — «без предупреждения» у границ НАТО, и наращивание военного потенциала в Крыму, и размещение ракет двойного назначения в Калиниграде, и «военная интеграция с Беларусью».

Помимо военной деятельности, «Россия также активизировала свои гибридные действия против союзников и партнеров по НАТО» (попытки вмешательства в выборы, кампании дезинформации, «злонамеренная кибер-деятельность»). Отмечены «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории союзников», например, в Чехии.

Отдельно НАТО отмечает наращивание и диверсификацию ядерного арсенала РФ. Разработка «систем двойного назначения», «качественное и количественное увеличение нестратегического ядерного оружия» названы частью «агрессивной политики стратегического запугивания».

При этом в заявлении подчеркивается, что в ответ НАТО «не намерено размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе», а будет лишь усиливать свою комплексную противовоздушную и противоракетную оборону (IAMD). Альянс также предупреждает Россию, что продолжит реагировать на ухудшающуюся обстановку в области безопасности, в том числе за счет передового присутствия в восточной части Европы.

Напомнили в НАТО России и о территориях конфликтов (в т.ч. замороженных) в Украине, Грузии и Молдове. «Конфликт в Украине и вокруг нее в нынешних обстоятельствах является первой темой в нашей повестке дня», — подчеркивается в итоговом заявлении саммита НАТО.

Североатлантический альянс подтверждает готовность к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО, напоминая, что с 2014 года военное и гражданское сотрудничество сторон прекращено, возможен лишь «политический диалог».

Украина и Грузия

На саммите 14 июня страны НАТО подтвердили (в очередной раз с 2008 года) перспективу вступления в Альянс Украины и Грузии с Планом действий по членству (ПДЧ).

С Украиной, получившей в 2020 году статус «партнера с расширенными возможностями», НАТО продолжит активное сотрудничество. Это и помощь реформам в сфере безопасности и обороны, и поддержка «устойчивости к гибридным угрозам» в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне, а также большее число совместных учений.

Беларусь

Помимо растущей военной интеграции с Москвой, в НАТО «по-прежнему глубоко обеспокоены событиями в Беларуси с августа 2020 года». Политика и действия Лукашенко названы угрозой региональной стабильности. «Мы призываем Беларусь соблюдать нормы международного права, уважать права человека и основные свободы и немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных (…). Демократическая, суверенная и стабильная Беларусь отвечает всем нашим интересам», — говорится в итоговом заявлении саммита НАТО. Альянс поддерживает санкции, введенные против режима Лукашенко, в том числе в ответ на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14/06/2021. AP - Jacques Witt

Байден о «новых угрозах» России и Китая

Отношения между НАТО и Россией находятся сейчас в «самой низшей точке» со времен окончания холодной войны, отмечал накануне саммита генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью британской прессе.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. А агрессивные действия Москвы несут угрозу нашей безопасности», — повторил Столтенберг на итоговой пресс-конференции встречи в Брюсселе.

Новые угрозы Джозеф Байден обсудил перед началом саммита с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. ««За последние два года растет осознание того, что перед нами стоят новые вызовы. У нас есть Россия, действующая не так, как мы надеялись. А также Китай», — отметил президент США. Он заявил о «необходимости большей координации» между союзниками и подтвердил важность НАТО для Соединенных Штатов. «Я хочу, чтобы это было ясно. НАТО имеет первостепенное значение для наших интересов», — указал Байден.

«Новой холодной войны с Китаем не будет»

«Заявленные амбиции и поведение Китая представляют собой системные вызовы для основанного на правилах мирового порядка и для областей, имеющих отношение к безопасности альянса», — указано в итоговом документе саммита НАТО.

О «проблеме» Китая перед саммитом говорил и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Китай не является нашим противником, нашим врагом. Новой холодной войны с Китаем не будет. Но мы должны противостоять вызовам, которые Китай создает для нашей безопасности, и должны отвечать на них вместе», — отметил Столтенберг.

Он указал на «значительный рост мощи Китая», который «инвестирует в ядерный потенциал и современное оружие, настроен на конфронтацию в Китайском море, не разделяет наших ценностей, как показывают репрессии в Гонконге и использованием систем распознавания лиц для слежки за собственным населением». Столтенберг также напомнил: «Китай становится ближе к нам в киберпространстве, в Африке, в Арктике. Он инвестирует в Европу, чтобы взять под свой контроль стратегические инфраструктуры».

Накануне саммита в интервью немецкому изданию Die Welt генсек НАТО говорил о растущем сближении Москвы и Пекина: «Мы отмечаем, что в последнее время Россия и Китай все больше и больше сотрудничают как в политическом, так и в военном плане. Это новое измерение и серьезный вызов для НАТО».

Перед саммитом в Брюсселе французский президент Эмманюэль Макрон выражал сомнения в том, что вызовы со стороны КНР должны входить в число приоритетов НАТО. «С моей точки зрения, Китай не является частью (евро)атлантической географии. Или у меня проблема с картой? Поэтому считаю, что суть не в этом», — говорил Макрон на пресс-конференции 10 июня.

Космические угрозы

В итоговой декларации саммита упомянуты новые вызовы, связанные с развитием военно-космических программ. В документе говорится о потенциальных угрозах атак как из космоса, так и в космическом пространстве. Подобные атаки «так же опасны, как и нападения с использованием конвенциональных вооружений», и НАТО может задействовать статью 5 Североатлантического договора о «принципе коллективной обороны» для противодействия враждебным операциям в космическом пространстве, — указано в заявлении саммита.

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