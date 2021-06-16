«Скоро узнаем»: Байден подвел итоги встречи с Путиным в ожидании практических результатов

В среду, 16 июня, после саммита лидеров США и России в Женеве вслед за Владимиром Путиным итоги встречи на отдельной пресс-конференции подвел Джозеф Байден.

В среду, 16 июня, после саммита лидеров США и России в Женеве вслед за Владимиром Путиным итоги встречи на отдельной пресс-конференции подвел Джозеф Байден. Он сообщил, что обозначил собеседнику области, в которых страны могут работать вместе, и предупредил о неизбежной реакции на угрозы со стороны Москвы. Байден сообщил, что не может не продолжать диалог с Россией о нарушениях прав человека, а гибель в тюрьме Алексея Навального имела бы для РФ «разрушительные последствия».

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Президент США Джозеф Байден по итогам переговоров в Женеве сообщил журналистам, что обозначил Владимиру Путину области, в которых Вашингтон и Москва могут сотрудничать, имея обоюдный интерес. «Эти отношения должны быть предсказуемыми», — указал Байден, отметив, что его «повестка не направлена против России или кого-либо еще», она «работает на американский народ».

Байден сообщил, что на «важной и личной встрече» с Путиным его интересовали три вещи: «выяснить те вопросы, в которых мы можем практически работать вместе, чтобы продвигать взаимные интересы»; «второе — сообщить напрямую, что США будут реагировать на те действия, которые поставят под угрозу нас и наших союзников»; «Третье — четко подтвердить наши приоритеты и наши ценности».

По словам Байдена, теперь вопрос заключается в том, будут ли предприняты конкретные шаги для развития диалога. «Мы это увидим через полгода – год», — отметил президент. «Видите ли, тут дело не в доверии. Речь идет о выгоде и проверке (результата), – пояснил Байден. – Как гласит старая пословица, чтобы узнать, каков пудинг, нужно его отведать. Скоро узнаем».

Права человека и судьба Алексея Навального

«Ни один президент Соединенных Штатов не сможет сохранить доверие американского народа, если не будет защищать демократические ценности и свободы», — подчеркнул Байден, заявив, что такая позиция «заложена в ДНК» Америки («в этом — наше естество»). По его словам, президент США не может не говорить о нарушениях прав человека (и совсем не только в России). «Я дал понять президенту Путину, что мы продолжим поднимать вопрос о правах человека, потому что в этом суть нашего мировоззрения», — заявил Байден.

На вопрос о судьбе заключенного в России оппозиционера Алексея Навального и риске его смерти в тюрьме Джозеф Байден ответил: «Я ясно дал ему понять свою уверенность в том, что последствия этого будут разрушительными для России».

"Я дал ему [Путину] понять, что последствия имели бы самый разрушительный характер для России", – Байден о том, что бы он делал в случае смерти Навального в тюрьме pic.twitter.com/Xtnu2W8aa1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 16, 2021

Тональность встречи он назвал «позитивной», отметив, что предупредил власти России против покушения на «демократический суверенитет» США и «дестабилизации демократических выборов». «Мы будем регаировать на это», — предостерег Байден.

«Он это знает»: Байден о киберсредствах США

Байден сообщил, что обсудил с Путиным сотрудничество в сфере кибербезопасности, в том числе в борьбе с хакерами, использующими программы-вымогатели. США и РФ договорились о создании консультативной группы по этим проблемам. Байден сообщил собеседнику о «критических элементах инфраструктуры, которые должны быть вне угрозы» хакерских атак, представив «перечень 16-ти конкретных структур» (например, в энергетике и водном хозяйстве).

В ответ на уточняющий вопрос по поводу возможного ответа на хакерские атаки Байден напомнил о «значительных кибервозможностях» США. «Он (Путин) это знает. Он не знает, какие именно, но они значительные. И если они нарушат базовые нормы, мы ответим киберсредствами. Он это знает», — подчеркнул Байден.

Путин на «холодной войне»

Президента США просили прокомментировать расхожее восприятие нынешних отношений России с Западом как новой «холодной войны». «Я думаю, что последнее, чего Путин сейчас хочет — это холодная война», — сказал Байден, сообщив о разговоре с лидером РФ на эту тему. Он отметил, что «ситуация новой холодной войны не отвечает интересам ни России, ни США».

«И Путин это понимает», — добавил Байден, признав, впрочем, что Путин «не готов сложить оружие», он «по-прежнему обеспокоен тем, как ему кажется, что он находится в окружении, что мы хотим его победить». «У него все еще есть такие опасения, но я не думаю, что именно это должно быть во главе тех отношений, которые он хочет иметь с США», — заключил Байден.

Заключенные и подсудимые

По словам американского лидера, в Женеве обсуждалась судьба заключенных в России граждан США Пола Уилана и Тревора Рида. На пресс-конференции Байден также сообщил, что в разговоре с Путиным об экономике и инвестициях напомнил о судьбе американского инвестора Майкла Калви, который находится под судом по крайне спорному обвинению.

«Радио Свобода»

Также Байден подтвердил, что на переговорах поднимал вопрос о работе в России американской вещательной корпорации «Радио Свобода», признанной «иностранным агентом» и оштрафованной уже на рекордные суммы. На вопрос о том, почему Россия ограничивает работу «Радио Свобода», Байден заметил: «Насколько Путин заинтересован в том, чтобы ухудшить репутацию России еще больше?»

Байден сообщил, что на переговорах речь шла о конфликте в Украине: «мы договорились работать дипломатическими методами над Минскими соглашениями». «Я говорил о Беларуси, — сообщил Байден, — он не стал противоречить мне, но, возможно, наши взгляды различаются в том, что можно сделать в этом направлении».

Обсуждалась гуманитарная ситуация в Сирии, ядерная проблема Ирана, а также положение в Афганистане в перспективе скорого вывода оттуда американских войск с риском возрождения там терроризма.

По словам Байдена, США и Россия договорились «запустить диалог о стратегической стабильности» и контроле над вооружениями для снижения вероятности военных конфликтов.

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