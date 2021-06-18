Битва лояльных консерваторов: в Иране проходят президентские выборы

В Иране в пятницу, 18 июня, проходят президентские выборы. Жители исламской республики должны решить, кто сменит на посту Хасана Рухани, однако исход голосования не вызывает у экспертов сомнений: власти не допустили к нему самых популярных реформистов и свели конкуренцию к нулю. На фоне низкой явки победу пророчат Эбрахиму Раиси.

Реклама Читать далее

Вероятный итог голосования в Иране был определен еще в мае, когда Совет стражей конституции выбрал семерых кандидатов на пост президента из более чем 590 желающих. Большинство сторонников лагеря реформистов, к которому относится действующий президент Рухани, отсеяли по формальным причинам: незадолго до регистрации Совет стражей определил строгие условия для кандидатов. Будущему президенту должно быть от 40 до 75 лет, необходимы также опыт работы на руководящих должностях, степень не ниже магистра и отсутствие судимости.

Из семи допущенных кандидатов в выборах принимают участие лишь четверо: три кандидата решили отказаться от борьбы за несколько дней до голосования. Двое из них сняли свои кандидатуры в пользу Раиси, еще больше сократив конкуренцию на выборах.

Избирательный участок в Тегеране, 18 июня 2021. AP - Ebrahim Noroozi

По данным последних опросов, которые приводит ТАСС со ссылкой на Студенческий центр опросов общественного мнения, за консерватора Эбрахима Раиси должны проголосовать порядка 64% избирателей. Его ближайший соперник — консерватор Мохсен Резаи, который в конце XX века возглавлял Корпус стражей революции. Однако он не набирает и 10% голосов.

Ожидается, что явка на выборах будет рекордно низкой. Как пишет Би-би-си, приводя наблюдения экспертов, она может не превысить 30–40%.

В 2017 году Эбрахим Раиси уже участвовал в выборах, но проиграл пост президента Хасану Рухани. Тогда он набрал 38% голосов, пишет France 24. Это не помешало ему занять одно из ключевых мест в иранской власти: в марте 2019 года он возглавил судебную власть страны.

Как отмечает специалист по Ирану Тьерри Ковиль в комментарии France 24, в случае избрания Раиси будет вести консервативную политику. Однако на ядерное соглашение его приход к власти едва ли повлияет — внешнюю политику страны определяет верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться