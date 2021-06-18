Битва лояльных консерваторов: в Иране проходят президентские выборы
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В Иране в пятницу, 18 июня, проходят президентские выборы. Жители исламской республики должны решить, кто сменит на посту Хасана Рухани, однако исход голосования не вызывает у экспертов сомнений: власти не допустили к нему самых популярных реформистов и свели конкуренцию к нулю. На фоне низкой явки победу пророчат Эбрахиму Раиси.
Вероятный итог голосования в Иране был определен еще в мае, когда Совет стражей конституции выбрал семерых кандидатов на пост президента из более чем 590 желающих. Большинство сторонников лагеря реформистов, к которому относится действующий президент Рухани, отсеяли по формальным причинам: незадолго до регистрации Совет стражей определил строгие условия для кандидатов. Будущему президенту должно быть от 40 до 75 лет, необходимы также опыт работы на руководящих должностях, степень не ниже магистра и отсутствие судимости.
Из семи допущенных кандидатов в выборах принимают участие лишь четверо: три кандидата решили отказаться от борьбы за несколько дней до голосования. Двое из них сняли свои кандидатуры в пользу Раиси, еще больше сократив конкуренцию на выборах.
По данным последних опросов, которые приводит ТАСС со ссылкой на Студенческий центр опросов общественного мнения, за консерватора Эбрахима Раиси должны проголосовать порядка 64% избирателей. Его ближайший соперник — консерватор Мохсен Резаи, который в конце XX века возглавлял Корпус стражей революции. Однако он не набирает и 10% голосов.
Ожидается, что явка на выборах будет рекордно низкой. Как пишет Би-би-си, приводя наблюдения экспертов, она может не превысить 30–40%.
В 2017 году Эбрахим Раиси уже участвовал в выборах, но проиграл пост президента Хасану Рухани. Тогда он набрал 38% голосов, пишет France 24. Это не помешало ему занять одно из ключевых мест в иранской власти: в марте 2019 года он возглавил судебную власть страны.
Как отмечает специалист по Ирану Тьерри Ковиль в комментарии France 24, в случае избрания Раиси будет вести консервативную политику. Однако на ядерное соглашение его приход к власти едва ли повлияет — внешнюю политику страны определяет верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
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