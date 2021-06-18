Израиль нанес новые авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль в ночь на пятницу, 18 июня, нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Как официально сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ), эта атака стала ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой по пограничным территориям.

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По данным агентства France-Presse, Израиль провел серию авиаударов по сектору Газа после полуночи. Официальные источники заявили, что целью атаки стали военные объекты ХАМАС в двух городах.

ХАМАС ответил на авиаудары Израиля обстрелом из автоматов поселений, расположенных на границе с сектором Газа. Там сработали сирены воздушной тревоги. В ХАМАС AFP отметили, что также запустили в небо дроны. О раненых и погибших стороны не сообщают.

За последнюю неделю Израиль несколько раз заявлял о «многочисленных воздушных шарах» с горючими веществами и взрывчаткой, запущенных с территории сектора Газа для поджогов объектов в Израиле. По данным государственного радио Kan, это стало причиной крупных степных пожаров. Как отмечает BBC, гелиевые шары и воздушные змеи, запущенные из сектора Газа, и ранее использовались против Израиля. После этого в ЦАХАЛ заявили, что готовы «к различным сценариям» развития событий.

Авиаудар со стороны Израиля — второй с момента прекращения огня 21 мая. Первый обстрел сектора Газа прошел 16 июня — тогда в армии Израиля также назвали атаку ответом на запуск воздушных шаров со стороны ХАМАС.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Жертвами этой эскалации стали 260 палестинцев и 13 жителей Израиля. О перемирии и прекращении огня сторонам удалось договориться 21 мая.

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