В Иране на президентских выборах предсказуемо победил ультраконсерватор Эбрахим Раиси

На президентских выборах в Иране предсказуемую победу одержал ультраконсерватор, председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси. Власти фактически свели к нулю политическую конкуренцию, не допустив к выборам ни одного кандидата-реформиста. Это значительно снизило интерес к выборам.

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В избирательном центре при МВД Ирана после обработки 28,6 млн бюллетеней объявили, что Эбрахим Раиси набирает 17,8 млн голосов, то есть порядка 62%, сообщает Информационное агентство Исламской республики (IRNA). Его ближайший соперник, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи набирает 11,5% голосов.

Иранские власти официально пока не объявили данных о явке. Как ожидается, она может быть рекордно низкой. В этом году в Иране 59,3 миллионов избирателей старше 18 лет. Об отсутствии интереса к «выборам без выбора» свидетельствуют и масштабы протестного голосования. Как отмечает France-Presse, судя по обнародованным МВД результатам, речь может идти от 14% бюллетеней.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи, комментируя результаты выборов, заявил, что «иранский народ» снова продемонстрировал победу над «пропагандой вражеских СМИ». Перед выборами Али Хаменеи призывал не поддерживать кампанию по бойкоту президентских выборов.

В победе Эбрахима Раиси никто не сомневался после того, как власти отсеяли всех, кто мог бы составить ему конкуренцию. К выборам не был допущен ни один кандидат-реформатор. Раиси участвовал в президентских выборах в 2017 году, но проиграл умеренному Хасану Рухани.

По данным правозащитников, в 1988 году Раиси, будучи заместителем главного прокурора Тегерана, был причастен к организации массовых убийств политических заключенных. США в 2019 году включили его в свой санкционный список.

В Иране президентские полномочия весьма ограничены, основная власть находится в руках верховного руководителя. Избранный президент — священнослужитель, считающийся близким Хаменеи. Как отмечает «Би-би-си» многие видят в Эбрахиме Раиси, известного своей антизападной риторикой, преемника Хаменеи.

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