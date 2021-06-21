США, Канада и Великобритания вслед за Евросоюзом ввели санкции против Беларуси.

После одобрения на встрече глав МИД стран ЕС новых санкций против режима Александра Лукашенко Канада и Великобритания ввели аналогичные меры. Новый пакет ограничений также приняли США: под их санкции попали 5 организаций и 16 физических лиц.

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Согласно списку, опубликованному на сайте министерства финансов США, санкции вводятся против пяти организаций и 16 граждан Беларуси. Среди тех, кто попал под ограничения, — пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ Беларуси «Альфа» Сергей Зубков, а также начальник минской милиции Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский.

Санкции США также введены против Внутренних войск и Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, КГБ республики, УВД Брестоблисполкома и СИЗО в Минске на улице Окрестина.

Санкции против белорусских властей вслед за ЕС также ввели Канада и Великобритания.

«Сегодня мы приняли скоординированные санкционные меры в связи с вынужденной посадкой 23 мая коммерческого рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС и политически мотивированным арестом журналиста Рамана Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, а также продолжающимся посягательством на гражданские права и основные свободы. Мы полны решимости поддерживать давно подавляемые демократические устремления народа Беларуси, и мы едины в том, чтобы возложить ответственность на режим за вопиющее несоблюдение международных обязательств», – говорится в совместном обращении ЕС, Канады, Великобритании и США, опубликованном на сайте британского правительства.

«Мы также едины в нашем призыве к режиму Лукашенко в полной мере сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключенных; выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ», – говорится также в тексте.

21 июня главы МИД стран ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси в связи с перехватом самолета Ryanair и задержанием в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список вошли 78 человек, в том числе сын и сноха Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В числе предприятий, оказавшихся под санкциями ЕС, — МАЗ, БелАЗ, «Новая нефтяная компания», компания «Сохра», «Бремино групп», «Глобалкастомменеджмент» и ЛОГЕКС.

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