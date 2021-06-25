Ухудшение ситуации с коронавирусом: в Израиле вернули «масочный режим»

Миздрав призвал израильтян носить маски еще и во время массовых мероприятий на открытом воздухе, таких как гей-парад в Тель-Авиве, проходящий сегодня, 25 июня.

Жители Израиля c 25 июня снова должны носить маски в помещениях из-за роста числа заражений коронавирусом. Как сообщает The Times of Israel, решение принято властями после того, как за сутки в стране зарегистрировали более 200 новых случаев Covid-19, чего не было с начала апреля. При этом высокопоставленный источник издания в сфере здравоохранения предупредил, что распространение коронавируса ускоряется.

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило о том, что ограничения вступили в силу в полдень 25 июня во всех закрытых помещениях — за исключением постоянных мест жительства.

Обязательство носить маску не касается детей до семи лет, людей с противопоказаниями, тех, кто работает в замкнутом пространстве один или (постоянно) в паре с одним человеком. Во время занятий спортом маски тоже можно не надевать.

При этом Миздрав призвал израильтян носить маски при проведении массовых мероприятий на открытом воздухе, таких как гей-парад в Тель-Авиве, запланированный на сегодня, 25 июня. Министерство также настоятельно призвало тех, кто находится в группах риска и тех, кто не привит, избегать массовых собраний.

Национальный координатор по вопросам пандемии Нахман Эш подчеркнул, что не считает, что Израиль ждет еще одна крупная «волна» Covid-19, и выразил надежду, что большое число вакцинированных предотвратит массовую госпитализацию. Он отметил, что, хотя число случаев заболевания в последние дни растет, количество тяжелобольных пациентов пока остается небольшим. Господин Эш также сказал, что, возможно, было бы лучше не отменять последнее коронавирусное ограничение (т. е. ношение масок в помещении) с 15 июня, хотя он и не уверен, что это предотвратило бы нынешний всплеск числа случаев инфицирования.

AFP напоминает, что в среду 23 июня власти Израиля объявили о том, что откладывают открытие границ для туристов в связи с опасениями, «вызванными возможным распространением варианта Delta».

На пике эпидемии, в январе, в Израиле фиксировали примерно по 10 тысяч случаев заражения коронавирусом в день, однако массовая вакцинация помогла значительно улучшить эпидемиологическую обстановку. К сегодняшнему дню более 5 млн человек (из 9,3 млн жителей страны) уже получили по две дозы вакцины.

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