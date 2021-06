Ухудшение ситуации с коронавирусом: в Израиле вернули «масочный режим»

Миздрав призвал израильтян носить маски еще и во время массовых мероприятий на открытом воздухе, таких как гей-парад в Тель-Авиве, проходящий сегодня, 25 июня. AP - Ariel Schalit

RFI 2 мин

Жители Израиля c 25 июня снова должны носить маски в помещениях из-за роста числа заражений коронавирусом. Как сообщает The Times of Israel, решение принято властями после того, как за сутки в стране зарегистрировали более 200 новых случаев Covid-19, чего не было с начала апреля. При этом высокопоставленный источник издания в сфере здравоохранения предупредил, что распространение коронавируса ускоряется.