Северная Америка попала под «тепловой купол».

В эти выходные в Канаде зарегистрированы рекордные за все время наблюдений показатели – столбик термометра поднялся до отметки 46,6°C. Причиной метеорологи называют «тепловой купол», установившийся над западной частью страны, в том числе в двух арктических территориях. Метеорологические службы США также выпустили предупреждения об «опасной аномальной жаре».

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Как передает France-Presse, в минувшие выходные в Британской Колумбии было установлено более 40 новых температурных рекордов, в том числе на горнолыжном курорте Уистлер.

«Рекордсменом» стал город Литтон в Британской Колумбии: там столбик термометра поднялся до 46,6 градусов по Цельсию, сообщает Environment Canada. Ранее самая высокая температура за всю историю наблюдений в Канаде была зарегистрирована 5 июля 1937 года – 45 градусов в двух городах Саскачевана.

По прогнозам синоптиков, высокое давление, удерживающее горячий воздух в регионе, установит новые рекорды в течение этой недели. Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждения для штатов Британская Колумбия, Альберта и некоторых частей Саскачевана, Юкона и Северо-Западных территорий.

«Продолжительная, опасная и историческая волна жары сохранится на этой неделе», – заявили в министерстве охраны окружающей среды Канады. «Дневная температура в воскресенье превысит 30 градусов, а в середине недели в некоторых районах достигнет пика, равного почти 40 градусам», – добавляет организация. Это на десять-пятнадцать градусов выше нормы.

«В некоторых частях западной Канады будет теплее, чем в Дубае», – заявил главный климатолог Министерства охраны окружающей среды Канады Дэвид Филлипс. В магазинах заканчиваются кондиционеры и вентиляторы, в городах открыты специальные центры охлаждения, кампании вакцинации против Covid-19 отменены, школы закрыты. Потребление электроэнергии в Британской Колумбии достигло рекордного уровня из-за использования кондиционеров.

Метеорологические службы США также выпустили предупреждения об «опасной аномальной жаре», особенно в штатах Вашингтон и Орегон на северо-западном побережье. «Историческая волна тепла на Северо-Западе будет продолжаться большую часть недели, с множеством дневных и ежемесячных невиданных ранее максимумов», – сообщила Национальная метеорологическая служба.

В воскресенье из-за сильной жары были приостановлены соревнования сборных по легкой атлетике в США, которые проводятся в Орегоне.

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