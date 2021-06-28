США нанесли удар по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака

США нанесли удары с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, находящихся вблизи границы Сирии и Ирака. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. В ответ иранская шиитская группировка Хашд аш-Шааби пригрозила «отомстить за своих мучеников».

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Как заявил в воскресенье вечером пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, решение об авиаударе принял президент США Джо Байден. «По решению президента Байдена, вооруженные силы США сегодня вечером совершили оборонительные точечные авиаудары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном ополченцами в районе границы Ирака и Сирии», – говорится на сайте министерства обороны США. В министерстве также заявили, что до этого ополченцы напали на объекты и контингент США и Ираке.

Обстрелу США были подвергнуты цели в районе Аль-Каим, в провинции Аль-Анбар, на западе Ирака, недалеко от сирийской границы. По словам одного из членов группировки проиранской группировки Хашд аш-Шааби, были убиты четыре боевика. На территории Сирии, по крайней мере, пять проиранских боевиков были убиты и еще несколько ранены в ходе рейдов.

В заявлении проиранской шиитской группировки Хашд аш-Шааби («Силы народной мобилизации») говорится, что в ходе рейдов погибла «горстка боевиков». «Мы уже сказали, что не будем молчать перед лицом присутствия американских оккупационных сил. (…) Мы отомстим за кровь наших мучеников», – говорится в заявлении.

По данным Пентагона, «цели были выбраны потому, что эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов против американского персонала и объектов в Ираке».

Джо Байден впервые одобрил авиаудары по объектам проиранских сил в Сирии в феврале. Сирийский МИД назвал ту атаку негативным сигналом о политике новой администрации США.

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