130 стран договорились о глобальном налогообложении крупных корпораций и цифровых гигантов
Опубликовано:
Минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций в 15%. Новая система налогообложения, которая позволит странам взимать с цифровых гигантов налоги на прибыль, полученную на их территории. Эти два базовых положения мировой налоговой реформы для крупнейших компаний 1 июля утвердили 130 стран, на которые приходится 90% мирового ВВП. Соглашение, заключенное под эгидой ОЭСР, во Франции назвали «историческим» и беспрецедентным шагом к «справедливому налогообложению» гигантов мировой экономики.
Соглашение о реформе глобальной налоговой системы для транснациональных корпораций было достигнуто после многолетних переговоров под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. 1 июля ОЭСР опубликовала заявление от имени 130 стран-участниц переговоров, которые согласовали два базовых принципа будущей реформы. «Этот исторический пакет мер гарантирует, что транснациональные корпорации будут платить справедливые налоги повсюду в мире», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.
Первый принцип реформы — введение минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне 15%. Это позволит государствам увеличить налогообложение прибыли своих компаний, полученной за рубежом (если там эта прибыль облагается менее чем 15-процентным налогом). Речь идет о праве государства компенсировать разницу между льготной зарубежной ставкой налога и минимальной мировой ставкой. Эта мера должна затронуть корпорации с годовым оборотом от 750 млн евро.
Второй принцип реформы — перераспределение прав на налогообложение транснациональных корпораций, которые регистрируют свои офисы в зонах со льготным налоговым режимом, минимизируя выплаты в странах, на рынке которых получают прибыль. Речь идет прежде всего о гигантах цифровой экономики. Новые правила позволят странам взимать с таких компаний налоги на прибыль, полученную на их территории. Мера коснется корпораций с годовым оборотом от 20 млрд евро и рентабельностью выше 10%.
В начале июня соглашение о мировом минимальном налоге на прибыль (15%) заключили страны «Большой семерки». Соглашение, которое теперь поддержали 130 стран, обсудят министры финансов G20 на своей встрече в Риме 9-10 июля. До октября этого года страны договорились завершить обсуждение всех технических деталей договора, чтобы реализовать его в 2023 году.
Как отмечает AFP, в переговорах под эгидой ОЭСР участвует 139 стран. Девять из них пока не присоединились к соглашению. Среди них — Ирландия с ее низкой ставкой налога на прибыль (12,5%), а также Венгрия. Швейцария заявила, что поддержит реформу, но на определенных условиях.
Соглашение поддержали крупнейшие экономики мира, в том числе Китай, а также страны, которые считаются «налоговыми оазисами».
«Более 130 стран, в том числе Китай, Индия и Россия, дали свое согласие на (реформу) мировой налоговой системы. Это историческое, масштабное и новаторское соглашение, невиданное за целый век», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Plus de 130 pays, dont la Chine, l'Inde et la Russie ont donné leur accord sur la fiscalité internationale à l'OCDE.— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 1, 2021
C'est un accord historique, ambitieux et novateur, du jamais vu depuis un siècle.
C'était un engagement du président de la République en 2017, il est tenu en 2021.
«Справедливое налогообложение транснациональных корпораций и цифровых гигантов: за это боролась Франция на протяжении четырех лет. В июне мобилизовалась G7. Сегодня нас больше не семь, а уже 130 стран, под эгидой ОЭСР договорившихся о минимальной мировой (налоговой) ставке не менее 15%!» — написал французский президент Эмманюэль Макрон.
Une juste taxation des multinationales et des géants du numérique : c’est le combat de la France depuis 4 ans. En juin, le G7 s’est mobilisé. Aujourd’hui, nous ne sommes plus 7 mais 130 pays sous la coordination de l’OCDE engagés sur un taux minimum mondial d’au moins 15 % !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 1, 2021
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в специальном заявлении подчеркнул: «При наличии глобального минимального налога транснациональные корпорации больше не смогут настраивать страны друг против друга в попытке снизить налоговые ставки и защитить свою прибыль за счет доходов государств. Они больше не смогут уклоняться от выплаты справедливой доли, скрывая прибыль, полученную в Соединенных Штатах или в любой другой стране, в юрисдикциях с более низкими налогами. Это уравняет правила игры и (…) позволит нам направить дополнительный доход, который мы получим, на инвестиции, рассчитанные на поколения».
По оценке ОЭСР, введение минимального налога на прибыль в 15% для транснациональных компаний даст государствам дополнительные поступления в бюджет в размере 150 млрд долларов.
Во Франции Совет экономического анализа (CAE) при правительстве оценил дополнительные ежегодные налоговые поступления в бюджет в 6 млрд евро — в основном за счет увеличения сборов с французских компаний, имеющих филиалы в зонах льготного налогообложения.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться