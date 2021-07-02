130 стран договорились о глобальном налогообложении крупных корпораций и цифровых гигантов

Генсек ОЭСР Матиас Корманн и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже 25 июня 2021.

Минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций в 15%. Новая система налогообложения, которая позволит странам взимать с цифровых гигантов налоги на прибыль, полученную на их территории. Эти два базовых положения мировой налоговой реформы для крупнейших компаний 1 июля утвердили 130 стран, на которые приходится 90% мирового ВВП. Соглашение, заключенное под эгидой ОЭСР, во Франции назвали «историческим» и беспрецедентным шагом к «справедливому налогообложению» гигантов мировой экономики.

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Соглашение о реформе глобальной налоговой системы для транснациональных корпораций было достигнуто после многолетних переговоров под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. 1 июля ОЭСР опубликовала заявление от имени 130 стран-участниц переговоров, которые согласовали два базовых принципа будущей реформы. «Этот исторический пакет мер гарантирует, что транснациональные корпорации будут платить справедливые налоги повсюду в мире», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Первый принцип реформы — введение минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне 15%. Это позволит государствам увеличить налогообложение прибыли своих компаний, полученной за рубежом (если там эта прибыль облагается менее чем 15-процентным налогом). Речь идет о праве государства компенсировать разницу между льготной зарубежной ставкой налога и минимальной мировой ставкой. Эта мера должна затронуть корпорации с годовым оборотом от 750 млн евро.

Второй принцип реформы — перераспределение прав на налогообложение транснациональных корпораций, которые регистрируют свои офисы в зонах со льготным налоговым режимом, минимизируя выплаты в странах, на рынке которых получают прибыль. Речь идет прежде всего о гигантах цифровой экономики. Новые правила позволят странам взимать с таких компаний налоги на прибыль, полученную на их территории. Мера коснется корпораций с годовым оборотом от 20 млрд евро и рентабельностью выше 10%.

В начале июня соглашение о мировом минимальном налоге на прибыль (15%) заключили страны «Большой семерки». Соглашение, которое теперь поддержали 130 стран, обсудят министры финансов G20 на своей встрече в Риме 9-10 июля. До октября этого года страны договорились завершить обсуждение всех технических деталей договора, чтобы реализовать его в 2023 году.

Как отмечает AFP, в переговорах под эгидой ОЭСР участвует 139 стран. Девять из них пока не присоединились к соглашению. Среди них — Ирландия с ее низкой ставкой налога на прибыль (12,5%), а также Венгрия. Швейцария заявила, что поддержит реформу, но на определенных условиях.

Соглашение поддержали крупнейшие экономики мира, в том числе Китай, а также страны, которые считаются «налоговыми оазисами».

«Более 130 стран, в том числе Китай, Индия и Россия, дали свое согласие на (реформу) мировой налоговой системы. Это историческое, масштабное и новаторское соглашение, невиданное за целый век», — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Plus de 130 pays, dont la Chine, l'Inde et la Russie ont donné leur accord sur la fiscalité internationale à l'OCDE.

C'est un accord historique, ambitieux et novateur, du jamais vu depuis un siècle.

C'était un engagement du président de la République en 2017, il est tenu en 2021. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 1, 2021

«Справедливое налогообложение транснациональных корпораций и цифровых гигантов: за это боролась Франция на протяжении четырех лет. В июне мобилизовалась G7. Сегодня нас больше не семь, а уже 130 стран, под эгидой ОЭСР договорившихся о минимальной мировой (налоговой) ставке не менее 15%!» — написал французский президент Эмманюэль Макрон.

Une juste taxation des multinationales et des géants du numérique : c’est le combat de la France depuis 4 ans. En juin, le G7 s’est mobilisé. Aujourd’hui, nous ne sommes plus 7 mais 130 pays sous la coordination de l’OCDE engagés sur un taux minimum mondial d’au moins 15 % ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 1, 2021

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в специальном заявлении подчеркнул: «При наличии глобального минимального налога транснациональные корпорации больше не смогут настраивать страны друг против друга в попытке снизить налоговые ставки и защитить свою прибыль за счет доходов государств. Они больше не смогут уклоняться от выплаты справедливой доли, скрывая прибыль, полученную в Соединенных Штатах или в любой другой стране, в юрисдикциях с более низкими налогами. Это уравняет правила игры и (…) позволит нам направить дополнительный доход, который мы получим, на инвестиции, рассчитанные на поколения».

По оценке ОЭСР, введение минимального налога на прибыль в 15% для транснациональных компаний даст государствам дополнительные поступления в бюджет в размере 150 млрд долларов.

Во Франции Совет экономического анализа (CAE) при правительстве оценил дополнительные ежегодные налоговые поступления в бюджет в 6 млрд евро — в основном за счет увеличения сборов с французских компаний, имеющих филиалы в зонах льготного налогообложения.

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