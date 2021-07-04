В Канаде из-за аномальной жары скончалось как минимум 719 человек

В канадской провинции Британская Колумбия уже неделю держится аномальная жара. Вызванные погодой пожары полностью уничтожили город Литтон, на их тушение призвана армия. В последние дни ситуация ухудшилась из-за редкого явления: появления пирокучевых штормовых облаков, образующихся над источниками сильного тепла. Эти облака генерируют молнии, которые, в свою очередь, вызывают новые пожары.

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Канадская армия заявила о своей готовности оказать помощь по тушению пожаров, которые продолжают бушевать в Британской Колумбии после беспрецедентной и смертоносной жары на западе страны и в соседних Соединенных Штатах.

По данным Управления пожарной охраны Британской Колумбии, в субботу в канадской провинции произошло 174 пожара, 78 из которых вспыхнули за последние два дня. В отчете указано, что 70% этих пожаров, вероятно, вызваны молниями, образовавшимися из-за слишком высоких температур.

В этой западной провинции Канады, с обычно влажным и умеренным климатом, неделю назад столбик термометра почти дошел до отметки 50 градусов по Цельсию. По данным местных органов здравоохранения, с начала этой аномальной жары здесь умерло не менее 719 человек, что в три раза превышает обычную смертность. Северо-запад США также оказался под этим «тепловым куполом» – редким климатическим явлением, усугубляемым, по мнению экспертов, глобальным потеплением.

В последние дни ситуация ухудшилась из-за редкого явления: появления пирокучевых штормовых облаков, образующихся над источниками сильного тепла. Эти облака генерируют молнии, которые вызывают лесные пожары.

По подсчетам финской компании Vaisala, производящей приборы для климатических измерений, грозы, образовавшиеся над провинциями Британская Колумбия и Альберта, со среды по четверг вызвали более 700 000 молний.

Молнии были также зафиксирована в пятницу, 2 июля, в Калифорнии, где лесные пожары уничтожили более 15 000 гектаров, в том числе в туристической зоне, которая готовилась принять множество посетителей на длинные выходные Национального праздника 4 июля.

Символ климатического кризиса

По данным Управления пожарной охраны Британской Колумбии, в субботу в канадской провинции произошло 174 пожара, 78 из которых вспыхнули за последние два дня. В отчете указано, что 70% этих пожаров, вероятно, вызваны молниями, образовавшимися из-за слишком высоких температур. REUTERS - JENNIFER GAUTHIER

Небольшой городок Литтон, расположенный в 250 км к северо-востоку от Ванкувера, стал символом климатического кризиса: после того, как там был побит исторический рекорд температуры в Канаде – 49,6 градуса по Цельсию, – он был охвачен пламенем, разрушившим 90% его территории.

Как рассказал в субботу на общественном канале CBC житель Литтона Гордон Мюррей, все 250 жителей городка были вынуждены быстро эвакуироваться в среду вечером, не успев ничего взять с собой. По его словам, до эвакуации он не слишком беспокоился, так как уже привык к дыму, стоявшему в окрестностях уже несколько дней. Но ситуация изменилась, когда он заметил, что его соседи безуспешно пытались тушить небольшие очаги пожара на своем участке. «Именно тогда мы поняли, что это серьезно, и когда электричество перестало работать, мы поняли, что у нас нет выбора и мы должны уехать», – вспоминает он, говоря, что ему пришлось пересекать Литтон через пламя и горящие дома. Другой житель, Джефф Чепмен, ранее рассказал CBC, что беспомощно наблюдал, как его родители погибли, когда электрический столб упал на их убежище.

Представитель коренных народов Канады в районе Литтона Мэтт Паско, председатель Совета племен Нлака'памукс, подверг критике власти провинции за то, что они не оказали своевременной помощи местному населению.

К концу недели столбик термометра начал опускаться на побережье страны, однако волна тепла распространилась вглубь материка до Онтарио – там во многих районах был объявлен высший уровень опасности из-за аномальной жары и сильных гроз.

Премьер-министр Канады Джастина Трюдо объявил об открытии оперативного центра в Эдмонтоне (западная Канада), где пострадавшим оказывают помощь 350 военнослужащих. В частности, они будут проводить эвакуацию жителей при помощи вертолетов.

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