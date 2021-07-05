«Репортеры без границ» опубликовали список врагов свободы прессы

5 июля базирующаяся во Франции международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала галерею портретов глав государств и правительств, жестко подавляющих свободу прессы. В нее вошли 37 имен. В 2021 году в список впервые вошли две женщины и один европеец.

Реклама Читать далее

«Некоторые из этих врагов свободы прессы действуют уже более двух десятилетий, другие в этом году присоединились к этому черному списку», – указывают на своем сайте «Репортеры без границ». Последний подобный список RSF опубликовали в 2016 году.

«Почти половина портретов галереи врагов на свободы прессы 2021 года (17 человек) попали туда впервые, – отмечают в организации, – Все они являются главами государств или правительств, которые применяют массовые репрессии посредством создания аппарата цензуры, произвольного заключения журналистов в тюрьмы, подстрекательства к насилию против журналистов, прямо или косвенно подталкивая к их убийству».

«Шестнадцать врагов свободы прессы, упомянутых в списке, находятся в странах, отмеченных черным цветом на карте свободы прессы, и девятнадцать – в странах, отмеченных красным», – говорится в заявлении RSF.

«Новички»

Среди «новичков», пожалуй, наиболее заметным является наследный принц Саудовской Аравии 35-летний Мохаммед бин Салман, который «возглавляет монархию, не терпящую никаких свободных СМИ». Также в этом списке впервые фигурирует президент Бразилии Жаир Болсонару, чья «воинственная и грязная риторика против прессы с начала кризиса в области здравоохранения усилилась в десять раз». Единственный европеец, попавший в список RSF – это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Самопровозглашенный сторонник «нелиберальной демократии», с момента своего возвращения к власти в 2010 году он последовательно боролся за плюрализм и независимость СМИ», – пишут о нем «Репортеры без границ».

«Охотницы за свободой»

Среди женщин в списке RSF отмечают назначенную Пекином главу Гонконга Кэрри Лам. До ее прихода к власти в 2017 году в этом автономном административном районе Китая режим был демократическим, отмечают журналисты. Однако «она оказалась марионеткой в ​​руках Си Цзиньпина, чью губительную политику в отношении прессы она сегодня открыто поддерживает». Вторая «охотница за свободой» – премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед, правящая страной с 2009 года. В 2018 году под ее руководством в стране был принят закон о цифровой безопасности, который привел к судебному преследованию более 70 журналистов и блогеров.

«Старожилы»

Большинство врагов прессы в списке, который RSF составляет на протяжении последних 20 лет – «старожилы». Среди них – президент Сирии Башар Асад, иранский духовный лидер Али Хаменеи, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко.

На Африканском континенте в список попали диктаторы: 79-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года; президент Эритреи Исайяс Афеверки, чья страна занимает последнее место в Мировом индексе свободы прессы 2021 года; Пол Кагаме, ставший президентом Руанды в 2000 году, он официально может оставаться у власти до 2034 года.

Для каждого из врагов прессы RSF составили «историческую справку», раскрывающую «методы охоты на журналистов», где подробно описываются способы организации цензуры или репрессий. «У каждого из этих «охотников» есть свой метод. Одни правят при помощи террора или отдавая иррациональные и параноидальные приказы, другие реализуют последовательные стратегии на основе законов, убивающих свободу», – заявил глава организации Кристоф Делуар.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться