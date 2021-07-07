Убийство на фоне кризиса: президент Гаити застрелен неизвестными в своем доме

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен при нападении группы неизвестных вооруженных людей в ночь на среду у себя дома, ранения получила его супруга. О гибели главы государства сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, призвав население к спокойствию и заявив, что ситуация в стране остается под контролем властей. Через несколько часов премьер объявил о введении на Гаити чрезвычайного положения. Убийство было совершено на фоне затянувшегося политического и институционального кризиса в одной из беднейших стран мира.

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Нападение на дом Жовенеля Моиза в пригороде столицы Порт-о-Пренса было совершено в ночь на среду, 7 июля. «Около часа ночи группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, напали на частную резиденцию президента республики и смертельно ранили главу государства», — цитирует французская редакция RFI текст специального заявления уходящего главы правительства Гаити Клода Жозефа. Он сообщил, что супруга президента получила ранения и была госпитализирована. Премьер призвал население к спокойствию, заверив сограждан в том, что охрану порядка обеспечит армия. «Ситуация с безопасностью находится под контролем», — заявил Жозеф.

Через несколько часов премьер-министр объявил о введении на Гаити чрезвычайного положения.

53-летний Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в 2016 году. В должность главы государства в прошлом успешный бизнесмен, пообещавший обеспечить экономическое развитие одной из беднейших стран мира, вступил в феврале 2017 года.

Как отмечает французская редакция RFI, уже многие месяцы его правление подвергалось жесткой критике, а легитимность была поставлена под сомнение: «оппозиция и гражданское общество требовали проведения новых выборов» в стране, где в конце 2019 года не удалось провести плановые выборы парламента из-за массовых протестных манифестаций.

С начала 2020 года на Гаити не было парламента, а президент Моиз руководил страной исключительно посредством указов. Глава государства также инициировал реформу институтов государства для усиления полномочий исполнительной власти. Референдум по изменению Конституции был сперва назначен на апрель, затем дважды перенесен из-за пандемии коронавируса — сперва на 27 июня, затем — на 26 сентября. Одновременно с референдумом должны пройти выборы президента и парламента.

Накануне своей гибели от рук неизвестных убийц Жовенель Моиз сменил главу правительства, отправив в отставку Клода Жозефа и назначив премьером Ариэля Анри, которому было поручено заняться подготовкой голосования, а также сосредоточиться на решении вопиющих проблем в области безопасности.

С начала июня в столице обострилось вооруженное противостояние преступных группировок. Жизнь в бедном районе Мартисан (расположен недалеко от президентской резиденции) была полностью парализована столкновениями банд. Тысячи жителей покинули свои дома. 30 июня в перестрелке в центре Порт-о-Пренса погибли 15 члеовек, в том числе местный журналист и активистка оппозиции, — отмечает AFP.

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