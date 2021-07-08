Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Ранее в марте власти Японии объявили, что на Олимпийские игры не пустят иностранных болельщиков.

Летняя Олимпиада в Токио в этом году пройдет без зрителей на стадионах. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила японский министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Игр. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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По решению японского правительства олимпийские соревнования на всех объектах в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. С 12 июля до 22 августа в японской столице вводят режим чрезвычайной ситуации. Вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах еще остается под вопросом.

Организаторы должны направить «четкое и понятное послание с точки зрения борьбы с распространением вируса», — заявила ранее глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото. «Мы поддержим все меры, которые позволят провести Олимпийские и Паралимпийские игры в безопасности для японцев и для участников», — отметил, в свою очередь, президент МОК Томас Бах.

Ранее в марте власти Японии объявили, что на Олимпийские игры не пустят иностранных болельщиков. Организаторы также решили не открывать въезд для иностранных волонтеров, которые должны были составить примерно 10% от 80 тысяч добровольцев, привлеченных для проведения Игр.

Олимпиада в Токио должна была состояться еще летом 2020 года, однако из-за пандемии ее отложили на год. В итоге 32-е Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября 2021 года. С начала пандемии в Японии зарегистрировано 812 тысяч случаев заражения и 14,8 тысяч погибших от COVID-19.

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