Убийство президента Гаити: полиция объявила об аресте 17 из 28 подозреваемых в нападении

Глава полиции Гаити Леон Шарль (в центре) перед комиссариатом, где находятся задержанные в причастности к убийству президента страны.

Совет безопасности ООН призвал жителей Гаити к спокойствию после убийства президента Жовенеля Моиза. Полиция страны продолжает поиск оставшихся на свободе участников нападения, объявив, что вооруженная группа, совершившая убийство, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения.

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Полиция Гаити сообщила новые данные о вооруженной группе, ответственной за убийство президента Жовенеля Моиза в ночь на среду. «Группа из 28 человек, в том числе 26 колумбийцев и двое граждан США гаитянского происхождения, провела операцию по убийству президента», — сообщил в эту пятницу, 9 июля, на пресс-конференции глава полиции Гаити Леон Шарль. Он указал, что двое американцев и 15 колумбийцев были арестованы, трое колумбийцев убиты, еще восемь участников нападения находятся в розыске. (Ранее власти Гаити сообщали о четырех убитых в ходе спецоперации).

Тайвань объявил в пятницу, что одиннадцать разыскиваемых по делу об убийстве президента Моиза ворвались на территорию его посольства в Порт-о-Пренсе, где были задержаны полицией. В МИДе Тайваня сообщили, что группа вооруженных людей была замечена во дворе диппредставительства в ночь на четверг, о чем дипломаты немедленно сообщили местным властям. Через несколько часов, уже днем, полиция провела операцию по их задержанию.

По крайней мере шесть человек, подозреваемых в причастности к убийству Моиза, являются бывшими военнослужащими армии Колумбии, сообщил 9 июля колумбийский министр обороны Диего Молано. Госдепартамент США, не подтвердив задержание американских граждан, указал на готовность Вашингтона оказать помощь расследованию, которое проводят власти Гаити.

Что известно о нападении

Согласно последней информации, в среду около часа ночи хорошо вооруженная группа ворвалась в охраняемый дом президента Моиза в столице Порт-о-Пренсе. Нападавшие выдавали себя за сотрудников американского агентства по борьбе с наркоторговлей DEA (Drug Enforcement Administration), сообщает корреспондент RFI со ссылкой на правительственные источники. Согласно видеозаписям, размещенным в соцсетях, они произвели более 30 выстрелов. На теле убитого президента Моиза обнаружено 12 огнестрельных ранений, сообщили местные СМИ со ссылкой на следствие.

Двое высокопоставленных полицейских начальников вызваны на допрос к следователям, которые выясняют причины бездействия сотрудников, охранявших президента (в их рядах не было пострадавших).

Корреспондент RFI в Нью-Йорке сообщил, что Совет безопасности ООН провел новое закрытое заседание по ситуации в Республике Гаити. На нем обсудили институциональный кризис в этой стране после убийства президента. Все властные полномочия взял на себя премьер-министр Шарль Жозеф, объявивший в стране военное положение сроком на 15 дней. Однако накануне гибели президент Моиз отправил его в отставку, назначив новым премьером Ариэля Анри. Новый глава правительства не успел принести присягу. По Конституции полномочия главы государства должны были временно перейти к председателю высшей судебной инстанции. Но этот пост остается вакантным после недавней смерти от ковида главы Кассационного суда. К тому же в республике с начала 2020 года нет парламента (новые выборы не были проведены после истечения срока полномочий предыдущего состава законодательного органа).

Почти полтора года президент Жовенель Моиз руководил страной исключительно посредством указов на фоне протестов оппозиции и гражданского общества, которые требовали новых выборов и подвергали сомнению легитимность власти главы государства.

Президент также инициировал реформу институтов государства для усиления полномочий исполнительной власти. Референдум по изменению Конституции был сперва назначен на апрель, затем дважды перенесен из-за пандемии коронавируса — сперва на 27 июня, затем — на 26 сентября. Одновременно с референдумом должны пройти выборы президента и парламента.

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