«Исторические» 15%: страны G20 договорились о едином минимальном налоге для бизнеса

Министры финансов стран «большой двадцатки» поддержали введение глобального налога на доходы корпораций. На встрече в Венеции они приняли «историческое решение»: после многолетних дискуссий члены G20 согласились облагать крупные транснациональные компании по ставке не менее 15% и обязать их платить налоги в государствах, где они получают прибыль. Политики считают, что так IT-корпорации больше не будут создавать свои штаб-квартиры в странах с низкими ставками и уходить от уплаты налогов.

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Соглашение поддержали более 130 стран. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), среди них — все государства, входящие в G20, в том числе Россия. За соглашение также выступили страны, известные низким уровнем налогов для бизнеса, в том числе Багамские острова и Швейцария.

Как пишет Le Monde, глобальная налоговая реформа, технические детали которой будут одобрены до октября этого года, основывается на двух «опорах».

Первая из них — изменение территориального принципа налоговой системы. Крупнейшие компании теперь будут платить налоги в странах, в которых они извлекают прибыль, а не только там, где у них находится штаб-квартира. Среди корпораций, которые, как ожидается, затронет решение G20 — Apple, Facebook и Alphabet (Google).

Второй пункт реформы — введение единого минимального налога для корпораций. Его размер составит 15%. France 24 уточняет, что национальные власти по-прежнему смогут устанавливать более высокую ставку и взымать разницу с компаний, платящих 15% налог за рубежом.

Налоговую систему разделили на «до» и «после»

Представители ЕС и США уверены, что решение «большой двадцатки» и ОЭСР радикально изменит систему налогообложения и позволит дополнительно собирать до 150 миллиардов долларов ежегодно. Для Франции, по оценкам профильного министерства, эта цифра составит до десяти миллиардов евро.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что решение G20 стало «решающим», а «возврат назад» после конференции в Венеции больше невозможен. «Это налоговая революция», - написал он в твиттере.

Глава американской Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отметила, что реализация решений «двадцатки» начнется в США уже в ближайшее время. Однако для того, чтобы заставить международные корпорации платить налоги там, где они получают прибыль, может потребоваться одобрение двух третей Сената, а такого большинства в верхней палате Конгресса у демократов нет. «Это может произойти весной 2022 года, мы попробуем определить, что именно для этого нужно», — сказала Йеллен, заявив о начале переговоров.

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