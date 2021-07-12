В ЮАР четвертый день подряд продолжаются беспорядки из-за ареста экс-президента Зумы.

Беспорядки, спровоцированные заключением в тюрьму бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, превратились в массовые грабежи на фоне экономического отчаяния.

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В понедельник, 12 июля, в Южной Африке продолжились грабежи и поджоги, первоначально спровоцированные заключением под стражу президента Джейкоба Зумы, которого обвиняют в коррупции в период его правления с 2009 по 2018 год, а также в невыполнении судебного решения о даче показаний.

Как сообщает France-Presse, силы армии пришли на помощь полиции в провинции Квазулу-Натал (на востоке страны) для наведения порядка. В полдень 12 июля там были замечены солдаты, патрулирующие улицы Питермарицбурга. Как заверяет в своем пресс-релизе командование, «развертывание (армии – RFI) начнется, как только будут налажены все подготовительные процессы». Заблокированы дороги и торговые центры, где ранее происходили грабежи.

Беспорядки в провинции Квазулу-Натал, где расположена резиденция Зумы и где он сдался местным органам полиции, начались в прошлый четверг. В выходные они перекинулись и на экономическую столицу страны Йоханнесбург.

Как сообщает РИА-Новости, полиция ЮАР расследует обстоятельства гибели шести человек в ходе протестов в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал. В связи с беспорядками были задержаны почти 220 человек, сообщает местная газета TimesLive со ссылкой на полицию.

В конце июня Конституционный суд ЮАР приговорил Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюремного заключения за невыполнение ранее принятого в этом году решения давать показания по делу о коррупции. Полиции было приказано арестовать его к концу среды, 7 июля, если он не сдастся правоохранительным органам. В четверг, 8 июля, Зума сам сдался властям. Этот бывший борец против апартеида остается очень популярным в стране.

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