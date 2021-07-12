Экономический кризис на Кубе вызвал массовые протесты

Правительство Кубы заявило в минувшее воскресенье, что готово защищать революцию «любой ценой» перед лицом вспыхнувших выступлений против «диктатуры». Вашингтон пристально следит за событиями и уже предостерег Гавану от использования насилия против протестующих.

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Тысячи кубинцев в минувшее воскресенье вышли на улицы в нескольких городах страны с антиправительственными лозунгами. «Куба не твоя!», – кричала, в частности, толпа, собравшаяся перед офисом Коммунистической партии (КПК). «Мы голодны», «Свобода», «Долой диктатуру», – такие крики можно было также слышать в воскресенье.

В Гаване произошли столкновения между демонстрантами и полицией, применившей слезоточивый газ. Как отмечают журналисты France-Presse, по меньшей мере десять человек были арестованы, а полиция использовала пластиковые дубинки для избиения протестующих. В столицу начали стягиваться крупные военные и полицейские силы.

Начало акций протеста транслировалось в прямом эфире через Facebook или Twitter из нескольких городов страны. После этого интернет был отключен на большей части страны днем в воскресенье. Его работа была восстановлена вечером того же дня.

Всего, по данным сайта Inventario, в воскресенье было зафиксировано около сорока демонстраций в разных городах Кубы.

Президент Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы. «Мы призываем всех революционеров страны, всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, отныне и в ближайшие несколько дней. И противостоять им решительно, твердо и мужественно», – заявил он в телеобращении. К концу дня в воскресенье несколько групп сторонников власти собрались в разных местах столицы, чтобы провести свой марш, отмечает France-Presse.

«Мы будем защищать кубинскую революцию любой ценой!», – написал в Твиттере заместитель министра иностранных дел Херардо Пеньяльвер, поделившись видео, на котором сторонники коммунистов маршируют с криками «Я — Фидель!», размахивая кубинскими флагами.

Правительство США отреагировало в воскресенье, предупредив кубинские власти против любого применения насилия против «мирных демонстрантов». «Соединенные Штаты поддерживают свободу выражения мнений и собраний на Кубе и будут решительно осуждать любые акты насилия, направленные против мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права», – заявил в Twitter национальный советник по безопасности США Джейк Салливан.

Массовые выступления на Кубе связаны с тяжелым экономическим положением страны и нехваткой продовольствия и других товаров первой необходимости. Признавая «неудовлетворенность», которую могут испытывать некоторые кубинцы, столкнувшись с нехваткой продовольствия и лекарств в сочетании с ежедневными отключениями электроэнергии, президент Мигель Диас-Канель обвинил в протестах США. «Существует группа людей, контрреволюционеров, наемников, которым правительство США, косвенно через правительственные агентства США, оплачивает такие акции протеста», – заявил он.

Дипломатические отношения между Кубой и Соединенными Штатами после краткого примирения в период правления Барака Обамы находятся на самом низком уровне. Дональд Трамп вернул и усилил эмбарго, действующее с 1962 года, за нарушения на Кубе прав человека и поддержку Гаваной правительства Николаса Мадуро в Венесуэле. Эти санкции, а также отсутствие туристов из-за пандемии погрузили Кубу в глубокий экономический кризис.

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