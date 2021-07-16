ООН: в Бирме военные и полиция убили 75 детей после прихода к власти хунты

По данным ООН, бирманские военные и полицейские с февраля этого года убили не менее 75 детей

В Бирме после военного переворота хунта и полиция убили 75 детей, еще около тысячи несовершеннолетних незаконно задержаны. Об этом 16 июля сообщает Комитет ООН по правам ребенка.

Реклама Читать далее

Комитет по правам ребенка (КПР) ООН решительно осуждает убийство детей представителями бирманской хунты и полицией. Отмечается, что некоторые несовершеннолетние были убиты в собственных домах, как, например, шестилетняя девочка в городе Мандалай, бывшей столице страны. Полиция выстрелила ребенку в живот, она скончалась на руках своего отца, сообщает КПР.

ООН также выражает сожаление из-за произвольных и незаконных задержаний детей, которых содержат под стражей в полицейских участках, тюрьмах и армейских изоляторах. Сообщается о том, что военные берут детей в заложники, когда не могут арестовать их родителей. Так, по данным ООН, среди задержанных в мандалайском регионе — пятилетняя девочка, отец которой участвовал в организации демонстраций против хунты.

В ООН также выражают глубокую обеспокоенность в связи с серьезной нехваткой медицинского обслуживания и школьного образования по всей Бирме, а также в связи с проблемами доступа к чистой питьевой воде и продуктам питания для детей в сельских регионах.

Комитет ООН по правам человека тем временем получил достоверные сообщения о том, что больницы, школы и религиозные учреждения в Бирме были захвачены военными и пострадали от военных действий.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, миллион детей в Мьянме не получили важнейших прививок. Более 40 тысяч детей не получают лечения от тяжелого острого недоедания.

«Если этот кризис продолжится, целое поколение детей окажется под угрозой серьезных физических, психологических, образовательных и экономических последствий, лишающих их здорового и продуктивного будущего», — предупреждает Комитет ООН по правам ребенка.

ООН настоятельно призывает власти Бирмы выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о правах ребенка, к которой Бирма присоединилась в 1991 году.

Комитет ООН по правам ребенка состоит из 18 независимых экспертов, наблюдающих за выполнениями государствами-участниками Конвенции о правах ребенка и двух Факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей в войнах и торговли детьми.

В феврале 2021 года военные во главе с главнокомандующим ВС Бирмы генералом Мин Аун Хлайном захватили власть в Бирме. Аун Сан Су Чжи и другие политики были арестованы. В ответ на массовые протесты хунта развязала террор. Для сопротивления диктатуре некоторые бирманцы присоединились к партизанскому вооруженному движению. По данным правозащитников, число убитых противников хунты исчисляется сотнями. Многие страны осудили насилие со стороны бирманских военных.

От критики хунты воздерживаются Китай и Россия. Более того, Москва оказывает знаки поддержки бирманской армии, которая является важный клиентом России в сфере ВПК. За несколько дней до переворота в Бирму с официальным визитом прибыл глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. В апреле этого года, на фоне жестокого подавления протестов в Бирме, российская делегация во главе с замминистра обороны участвовала в военном параде, приуроченном к годовщине образования бирманских ВС. Эти торжества почти полностью бойкотировало международное сообщество. В конце июня глава бирманкой хунты Мин Аун Хлайн прибыл в Москву, где принял участие в конференции по безопасности. В 2020 году генерал Хлайн был гостем московского парада 9 мая.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться