Кибератаки: США и их союзники вместе осудят «злонамеренную» деятельность Китая

По словам высокопоставленного американского чиновника, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и НАТО объединят усилия, чтобы уличить Китай в «использовании преступных хакеров».

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Вашингтон и его союзники вместе осудят «злонамеренную» кибердеятельность Пекина и обвинят его в вымогательстве против их компаний, а также в угрозе их безопасности, заявил во время брифинга в понедельник, 19 июля, высокопоставленный американский чиновник.

В комментариях для прессы чиновник на условиях анонимности сказал, что «безответственное поведение Китая в киберпространстве не соответствует его цели – выступать в качестве ответственного лидера». По его словам, киберактивность Китая представляет собой «серьезную угрозу для экономики и национальной безопасности» Соединенных Штатов и их союзников.

Представитель Белого дома также объявил, что «группа союзников и партнеров, включая Европейский союз, Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и НАТО, присоединится к Соединенным Штатам, чтобы разоблачить злонамеренную кибердеятельность Министерства безопасности Китая». В частности, они обвинят китайское правительство в «использовании преступных хакеров» для проведения атак по всему миру, иногда «для личной выгоды», и раскроют «50 своих тактик, приемов и процедур». Соответствующие тезисы администрации будут отражены в понедельник в пресс-релизе, при этом аналогичные заявления ожидаются от ЕС и НАТО.

В частности, в Белом доме считают, что за мартовской кибератакой через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft стоят злоумышленники, связанные с министерством государственной безопасности КНР. От кибератаки пострадали не менее 60 тысяч американских организаций. Атака привела к распространению вируса-вымогателя. Американская администрация не смогла сразу назвать ответственных за кибератаку. После этого корпорация Microsoft получила помощь, выделенную правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране.

«Мы выразили должностным лицам правительства КНР высокого ранга нашу обеспокоенность как относительно инцидента с Microsoft, так и относительно более широкого спектра злонамеренной деятельности КНР в киберпространстве. США, наши союзники и партнеры не исключают дальнейших действий по привлечению КНР к ответственности», – отметил чиновник.

Минюст США возбудил уголовное дело в отношении четырех хакеров министерства госбезопасности КНР. По мнению американской стороны, они в течение многих лет организовывали кибератаки на организации в десятке стран мира. Под угрозой оказались такие важные сферы, как здравоохранение, оборона, образование, воздушные перевозки. Эти же хакеры пытались, в частности, похитить информацию о разработке вакцины против вируса Эбола.

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