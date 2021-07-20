Изменения климата: эксперты прогнозируют рекордные выборосы углекислого газа в 2023 году

Выбросы CO2 в атмосферу достигнут рекордного уровня в 2023 году и затем продолжат расти, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА)

Мировые выбросы углекислого газа, являющиеся причиной изменений климата, достигнут рекордно высокого уровня в 2023 году и затем продолжат расти. Такой прогноз во вторник, 20 июля, обнародовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

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Как указывает МЭА, правительства выделили огромные средства — 16 триллионов долларов США — на преодоление последствий пандемии COVID-19. По большей части эти деньги направили на срочную поддержку бизнеса и домашних хозяйств. И только 2% этой суммы — порядка 380 миллиардов долларов — отпущены на переход к чистой энергии.

Агентство называет эти меры недостаточными и прогнозирует, что в 2023 году мировые выбросы углекислого газа будут рекордно высокими, и затем — продолжат расти.

Как подчеркивает МЭА, большая часть расходов на восстановление приходится на страны «Большой двадцатки». И если в странах с развитой экономикой объявленные меры позволят покрыть 60% потребностей в инвестициях на чистую энергию, в странах с развивающейся экономикой и формирующимся рынком эта доля не превышает 20%.

В начале пандемии МЭА в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) выпустило План устойчивого восстановления, где рекомендует тратить 1 триллион долларов ежегодно на проекты в области чистой энергии. Как полагает агентство, инвестиции такого уровня в чистую энергию направят мир на достижение целей Парижского соглашения по климату.

Основная цель Парижского соглашения 2015 года — удержать прирост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C сверх доиндустриальных уровней и «приложить усилия» для ограничения роста температуры до 1,5°C. Для этого страны стремятся максимально быстро пройти пик глобальной эмиссии парниковых газов, чтобы достичь «сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого века», говорится в международном договоре.

При этом Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает, что человечество уже в ближайшие пять лет может почувствовать, что такое повышение среднемировой температуры на 1,5°C. С повышением температур мир ждут катастрофические и непредсказумые последствия, в том числе связанные с повышением уровня моря, подчеркивают эксперты.

МЭА — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданный в середине 1970-х в ответ на нефтяной кризис. Свою миссию агентство сегодня заявляет как сотрудничество с правительствами и промышленностью над формированием безопасного и устойчивого энергетического будущего. Особое внимание МЭА уделяет вопросам экологии и изменений климата. В состав МЭА входят 30 стран-участниц ОЭСР и восемь ассоциированных стран, включая Китай, Индию, Бразилию и Индонезию.

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