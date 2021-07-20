Миллиардер Джефф Безос слетал в космос на собственной ракете
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Основатель Amazon Джефф Безос во вторник, 20 июля, отправился в свой первый суборбитальный полет на ракете «Нью Шепард», созданной его компанией Blue Origin. Это первый суборбитальный полет «Нью Шепард» с пассажирами, ставший новым этапом в космической гонке миллиардеров.
Ракета стартовала с частного техасского космодрома Безоса около 8:10 утра по местному времени (16:10 МСК). Капсула с экипажем отделилась от ракеты-носителя, а затем ненадолго пересекла линию Кармана — 100 километров над уровнем моря.
Эту линию Международная авиационная федерация принимает в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Хотя в NASA считают, что граница пролегает на уровне 80 километров над уровнем моря.
Полет продлился около 10 минут. Трансляция велась на youtube-канале Blue Origin.
Помимо Безоса на борту «Нью Шепард» находились его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний голландский студент Оливье Деймен. Франк и Деймен стали самым пожилым и молодым астронавтами соответственно.
Компанию Blue Origin Безос создал еще 20 лет назад. Разработанная ей одноступенчатая ракета «Нью-Шепард» предназначена для суборбитальных коротких полетов.
Этот полет стал новой вехой в «космической гонке миллиардеров». Джефф Безос стал вторым миллиардером, совершившим полет к границе космоса на корабле собственной компании. До этого 11 июля суборбитальный полет на своем ракетоплане совершил британский бизнесмен, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон со своими попутчиками.
При этом корабль Безоса поднялся несколько выше ракетоплана Брэнсона. Последний не пересек 100-километровую линию Кармана.
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