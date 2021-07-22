Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования о COVID-19

Уханьский институт вирусологии заявил, что никогда не разрабатывал коронавирус и не допускал утечек из лаборатории.

Пекин отказался следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения плану второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Как сообщает в четверг, 22 июля, AFP, об этом заявил замглавы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь.

Реклама Читать далее

Китайские власти выразили неудовлетворение формулировками плана расследования, посчитав их «неуважительными к науке и здравому смыслу». А заявления экспертов ВОЗ в Пекине назвали «высокомерными». «Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — заявил чиновник.

Недовольство в Китае вызывают попытки ВОЗ проверить версию об лабораторном происхождении коронавируса. В Пекине считают, что второй этап расследования должен основываться на выводах первого этапа, когда эксперты ВОЗ сочли маловероятной версию об утечке вируса из лаборатории. Уханьский институт вирусологии заявил, что никогда не изучал коронавирус и не допускал утечек из лаборатории, и что ни один сотрудник института или студент не заразился коронавирусом.

ВОЗ объявила о подготовке ко второму этапу расследования в июне, после того как в марте после поездки в Китай эксперты организации не смогли установить источник появления коронавируса. В середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности утечки коронавируса из лаборатории и потребовал провести аудит института в Ухане.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться