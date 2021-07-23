Праздник с пустыми трибунами: в Токио открывается летняя Олимпиада

Олимпийские и Паралимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли на 2021 год. При этом ситуация с эпидемией в Японии остается напряженной, учитывая, что вакцинация приняла массовый характер в стране только в мае. На открытие Олимпиады в Токио прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон: следующие летние Олимпийские игры (2024) пройдут в Париже.

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В Токио Эмманюэль Макрон встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, напомним, что Париж готовится принять у себя Олимпиаду-2024.

«Мы тоже будем продолжать двигаться вперед, чтобы подготовить нашу страну к (Олимпиаде) 2024 года, наших спортсменов, а также детей, все общество, чтобы соответствовать (олимпийским) ценностям и требованиям», — сказал Эмманюэль Макрон в центре для французской делегации (Club France), открытом на время Олимпиады в Токио.

Президент Франции признал, что санитарная ситуация остается поводом для беспокойства. Однако, по его словам, пандемия не должна одержать верх над олимпийским духом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и глава МОК Томас Бах в Токио, 23 июля 2021. Charly TRIBALLEAU / AFP

В программе французского президента встреча с императором Японии Нарухито в императорском дворце Токио в присутствии других иностранных представителей, в частности первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден. У Макрона также запланирована встреча с японским премьер-министром Есихидэ Сугой, с которым он должен обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет морское и военное влияние Китая.

В программе французского президента — посещение олимпийских соревнований по дзюдо и баскетбола 3×3.

Беспрецедентные ограничения

Олимпиаду в Токио, которая должна была состояться летом 2020 года, перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что этим летом санитарная обстановка в Японии намного более напряженная, чем год назад, когда Олимпиаду решили отложить. Свою роль в этом сыграли новые более заразные штаммы.

В результате Олимпиада пройдет при беспрецедентных санитарных ограничениях, связанных с увеличением числа заражений. Олимпийские и паралимпийские игры состоятся без иностранных болельщиков и практически без зрителей на трибунах. Численность иностранных спортивных делегаций сократили в разы.

Значительные ограничения предусмотрены и для спортсменов. Их просят максимально сократить любые физические контакты, например, не обниматься. В Олимпийской деревне запрещены собрания и праздники. Зрителей в тех редких местах, где их допустят на соревнования, просят не петь и не кричать на трибунах, что увеличило бы риск распространения вируса.

В начале санитарного кризиса Японию называли в числе стран, где лучше всего справляются с эпидемией. Затем ее критиковали за промедление с вакцинацией. В Японии от новой коронавирусной инфекции скончались 15 тысяч человек — значительно меньше, чем во многих других странах.

При этом в стране не вводили тотальных локдаунов, рассчитывая на дисциплинированность местных жителей в ношении масок, соблюдении дистанции и мер гигиены. Ситуация в Японии ухудшилась зимой 2021 года, при этом вакцинация в стране началась значительно позже, чем в Европе и США, приняв массовый характер только в мае. К началу Олимпиады только пятая часть жителей Японии полностью вакцинированы.

Без флага и гимна

По решению спортивного арбитражного суда в Лозанне, российские спортсмены будут выступать в Токио под нейтральным флагом, а вместо гимна России на церемониях будет звучать фрагмент из Первого концерта Чайковского.

14 июля стало известно, что российские спортсмены получили инструкцию о том, как вести себя на Олимпиаде в связи с рисками «провокаций» в СМИ и соцсетях. Рекомендации, подготовленные Олимпийским комитетом России, охватывают ряд вопросов, которые, по мнению составителей инструкции, могут быть заданы олимпийцам. В их числе — вопросы об отношениях России и Украины, допинге, движении Black Lives Matter и других темах.

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