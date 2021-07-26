Политический кризис в Тунисе: президент приостановил работу парламента и отправил в отставку премьера

Президент Туниса Каис Саид в воскресенье, 25 июля, отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и объявил о приостановке работы парламента на месяц. Исламистская «Партия возрождения», являющаяся основной силой в парламенте, назвала действия президента государственным переворотом. Сообщается о столкновениях возле здания парламента в столице страны.

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Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента после срочного совещания в президентском дворце в Карфагене с представителями сил безопасности и военными. Саид также отправил в отставку премьер-министра, заявив, что единолично займется делами исполнительной власти при содействии нового главы кабинета министров.

Президент сослался на 80-ю статью Конституции Туниса, которая разрешает ему принять исключительные меры в случае «неминуемой угрозы» для «безопасности или независимости страны». Впрочем, в этой статье Конституции не упоминается именно о приостановке работы парламента и отставке премьер-министра. Согласно Конституции, президент также должен проинформировать о принятых мерах Конституционный суд, которого в Тунисе пока нет, отмечает корреспондент RFI в Тунисе Лилия Блез.

Спикер парламента, лидер правящей в Тунисе исламистской «Партии возрождения» Рашид Ганнуши назвал эти действия государственным переворотом. Он заявил, что президент не проинформировал его о своих планах, что противоречит Конституции.

Нынешняя Конституция Туниса была принята в 2014 году. Этот документ — «детище» революции 2011 года, в результате которой был свергнут президент Бен Али. Согласно Конституции, политическая система страны основана на балансе власти, а президентские полномочия в значительной мере ограничены.

Внепартийный кандидат Каис Саид был избран президентом в 2019 году. Последние несколько месяцев в Тунисе продолжается противостояние между ним и основной парламентской силой — «Партией возрождения». Бывший премьер-министр Хишам Машиши, назначенный президентом, сблизился с этой партией.

Утром в понедельник Рашид Ганнуши устроил сидячую забастовку перед парламентом в столице страны после того, как военные остановили его на входе. Само здание парламента оцеплено армией. Армия также оцепила президентскую резиденцию и здание правительства, не давая сотрудникам туда войти, сообщает AFP со ссылкой на местных чиновников.

Как отмечает корреспондент RFI, жители Туниса по-разному реагируют на нынешние политические события. Некоторые считают это государственным переворотом, другие — «новым дыханием» и выходом из политического тупика. Сообщается о столкновениях между сторонниками президента и «Партии возрождения» перед зданием парламента.

Ситуацию в Тунисе обостряет санитарный кризис. Система здравоохранения страны испытывает огромные нагрузки на фоне роста числа заражений. Сейчас в 12-миллионном Тунисе каждый день официально регистрируют 150–200 случаев смерти от ковида. Неделю назад министр здравоохранения был отправлен в отставку. В минувшее воскресенье по всей стране прошли антиправительственные акции.

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