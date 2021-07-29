Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме

Президент США Джо Байден в среду, 28 июля, принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, призвавшую Вашингтон помочь установлению демократии в Беларуси.

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«Для меня стало честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме этим утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и соблюдению всеобщих прав человека», — написал Джо Байден у себя в твиттере по итогам встречи с лидером белорусской оппозиции;

О встрече с президентом США в среду, 28 июля, Светлана Тихановская рассказала у себя в соцсетях. Она подчеркнула, что встреча с Байденом стала возможной благодаря совместным усилиям: протестам внутри Беларуси, помощи диаспор, работе демократических сил и их международных партнеров.

Тихановская сообщила, что призавала президента США помочь установлению демократии в Беларуси. «Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии», — написала лидер гражданского общества Беларуси.

В интервью «Голосу Америки» Тихановская отметила, что увидела в президенте США «человека, которому небезразлично то, что происходит в Беларуси». Она добавила, что на встрече с Байденом подчеркнула, что борьба против режима Лукашенко не геополитическая, а «это наша борьба против насилия, против беззакония».

Светлана Тихановская десятый день находится с визитом в США по приглашению Госдепартамента. С ней уже встретились высокопоставленные представители администрации президента США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Тихановская также встретилась с американскими законодателями. В Конгрессе недавно был создан специальный кокус для поддержки демократического движения в Беларуси.

Ранее Светалана Тихановская призвала Вашингтон усилить экономическое давление на режим Лукашенко, координировать эти действия с Канадой, ЕС Великобританией, и поддержать гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси.

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