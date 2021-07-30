В Израиле начали прививать третьей дозой людей, достигших 60 лет

Тогда как большинство государств стараются привить как можно больше граждан двумя дозами (в некоторых случаях — одной) антиковидных вакцин, в Израиле началась вакцинация третьей дозой мРНК-вакцины. Прививки делают людям, достигшим 60 лет. Президент страны и первая леди, 60-летние Ицхак и Михаль Герцог, получили «бустерные» дозы одними из первых, передает The Times of Israel.

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Как отмечает The Times of Israel, Израиль предложил третью дозу вакцины от коронавируса одним из первых в мире. В Венгрии также заявили о планах начать кампанию «бустерных» прививок с августа. Ранее их разрешили делать в Турции.

О начале кампании вакцинации людей, достигших 60-летнего возраста, третьей дозой накануне объявил премьер-министр Нафтали Бенет. Он подчеркнул, что Израиль является страной-пионером в этой сфере и открыт для того, чтобы делиться данными по итогам «этого смелого шага».

Перед стартом прививочной кампании Бенет отметил, что в Израиле уже ввели третью дозу вакцины двум тысячам человек с ослабленным иммунитетом. Серьезных побочных эффектов это не вызвало.

В Израиле используют в основном м-РНК вакцину Pfizer-BioNTech. В компании Pfizer заявили, что новые исследования (.pdf, стр.11) показывают, что третья доза «вызывает нейтрализирующие титры (антител) против варианта „дельта“, которые в пять раз выше у молодых людей и в 11 раз выше у пожилых по сравнению с двумя дозами». Впрочем, пока американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA), не разрешило вакцинацию третьей дозой.

Хотя Израиль одним из первых в мире привил большую часть населения, в стране наблюдается новая вспышка заболеваемости. Если месяц назад в Израиле выявляли в день всего несколько десятков случаев заражения, то на этой неделе — более двух тысяч. В последние недели растет и число тяжелобольных пациентов. Рост заболеваемости связывают с завозом новых более заразных штаммов, особенно коронавирусного варианта «дельта». При этом многие пожилые люди в Израиле были привиты еще зимой.

Накануне Израиль внес Великобританию, Турцию, Грузию и Кипр в список стран с наибольшим риском заражения коронавирусом. В эти страны гражданам Израиля отныне запрещено въезжать за исключением экстренных обстоятельств. За посещение этих стран без уважительных причин израильтянам грозит штраф, эквивалентный полутора тысячам долларов США. По возвращении в Израиль из обяжут соблюсти карантин. Как ожидается, на следующей неделе список запрещенных для поездок стран пополнят Бельгия, Греция и ОАЭ.

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