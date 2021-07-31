США уволят около 200 сотрудников своей дипломатической миссии в России

Власти США объявили об увольнении «182 местных сотрудников и десятков временных работников» на своих дипломатических объектах в России. Об этом говорится в заявлении за подписью государственного секретаря Энтони Блинкена.

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Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что «Соединенные Штаты безмерно благодарны» сотрудникам своих дипмиссий в России за их «неустанную самоотдачу и преданность», а также за «вклад в общую деятельность и работу по улучшению отношений между нашими двумя странами».

В то же время госсекретарь отметил, что у Вашингтона нет другого выхода, кроме как уволить этих сотрудников, не являющихся гражданами США, так как начиная с августа, российское правительство запрещает Соединенным Штатам продолжать трудовые отношения, а также нанимать новых сотрудников «из России или третьих стран, за исключением наших сил охраны».

«Мы глубоко опечалены тем, что эта акция вынудит нас уволить 182 местных сотрудников и десятков временных работников на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге», — говорится в заявлении.

По словам Блинкена, решение властей РФ негативно отразится на работе дипмиссий США, включая вопросы обеспечения безопасности сотрудников и ведения диалога с Москвой.

Тем не менее глава американской дипломатии пообещал, что «Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией».

Напомним, еще в конце апреля посольство Соединенных Штатов в Москве объявило, что с 12 мая прекратит принимать заявки на неиммиграционные визы. «Сокращение услуг необходимо в связи с уведомлением правительства России от 23 апреля о намерении запретить дипмиссии США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», — объяснили американские дипломаты, подчеркнув, что «численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75% «из-за «действий российского правительства».

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