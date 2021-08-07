В Афганистане под контроль талибов перешла вторая региональная столица

Талибы впервые за много лет взяли под контроль региональный центр. Речь идет о городе Зарандж на границе с Ираном

Боевики экстремистского движения «Талибан» впервые за много лет захватили столицу провинции — город Зарандж на западе Афганистана, а в субботу под их контроль перешел Шибарган, центр провинции Джаузджан. До этого, несмотря на значительное наступление на фоне вывода войск НАТО, «Талибан» контролировал лишь сельские районы с низкой численностью населения.

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«Талибан» взял под контроль 160-тысячный Зарандж у границы с Ираном, столицу провинции Нимроз. По данным The New York Times, местные власти признали потерю города. Зарандж стал первой региональной столицей, перешедшей под контроль «Талибана» после объявления администрации Джо Байдена о полном выводе американских войск из Афганистана.

Приграничный Зарандж долгое время считался центром нелегальной миграции и наркоторговли. Официальные лица, не уполномоченных общаться со СМИ, которых цитирует The New York Times, говорят, что боевики «Талибана» не встретили большого сопротивления при взятии Заранджа. По их словам, с талибами заключили сделку, позволившую городским властям бежать в Иран с семьями.

Глава совета провинции сделку с талибами отрицает. По его словам, правительство не отправило подкрепления в Зарандж, а власти решили покинуть город, чтобы избежать жертв. 215-й корпус армии Афганистана, который должен защищать как Зарандж, так и столицу соседней провинции, город Лашкаргах, сосредоточился на защите последнего.

По оценкам экспертов, сейчас «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана, однако до последнего времени талибам не удавалось захватить крупные города.

Взятие крупного города у границы с Ираном — важный прорыв на пути «Талибана» к восстановлению своей власти над Афганистаном. По данным ряда источников, талибы взяли под контроль уже второй за сутки региональный центр — стратегически важный Шибарган, «северные ворота» страны.

Ранее «Талибан» взял на себя ответственность за убийство в Кабуле главы информационного центра правительства Давы Хан Минапала. До этого талибы вязли на себя ответственность за нападение резиденцию министра обороны Афганистана в Кабуле.

В связи с продвижением талибов особое беспокойство выражают соседние Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. В Москве объявили, что окажут Таджикистану и Кыргызстану военную поддержку на фоне наступления радикально-исламистского движения в соседней стране.

В июле этого года ТАСС сообщило, что делегация «катарского политического офиса» запрещенного в России «Талибана» прибыла в Москву для обсуждения ситуации на севере Афганистана. В МИД России по итогам встречи заявили, что получили от талибов заверения, в том, что они не будут нарушать границы государств Центральной Азии и нападать на консульские миссии иностранных государств.

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