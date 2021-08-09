ООН: Изменения климата необратимы вплоть до тысячелетий вперед

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) в понедельник, 9 августа, опубликована новый доклад, где говорится, что изменения климата, вызванные человеческой деятельностью, необратимы вплоть до тысячелетий вперед.

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Неоспоримо, что деятельность человека стала причиной разогрева атмосферы, мирового океана и суши, — говорится в опубликованной первой части шестого оценочного доклада МГЭИК. Масштабы недавних изменений климата беспрецедентны, если брать период от многих веков до многих тысячелетий.

Причем многие последствия изменений климата становятся более заметными. Это более частые периоды сильной жары, морские волны тепла, ливни, засухи в разных регионах, сокращение объемов морского льда в Арктике и «вечной мерзлоты».

Эксперты МГЭИК прогнозируют, что усилится изменчивость глобального круговорота воды, глобальные муссонные осадки и интенсивность влажных и засушливых явлений.

«Многие изменения из-за прошлых и будущих выбросов парниковых газов необратимы от веков до тысячелетий вперед. Особенно это касается изменений в океане, ледниковых щитах и глобального уровня моря», — предупреждают авторы доклада.

Глобальные температуры продолжат расти по крайней мере до середины XXI века при любых рассматриваемых сценариях выбросов парниковых газов.

В долгосрочной перспективе ограничить глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, возможно только при достижении хотя бы нулевого баланса выбросов углекислого газа при сокращении выбросов других парниковых газов. Резкое и устойчивое сокращение выбросов метана также ограничит эффект потепления.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата — орган ООН, оценивающий научные знания, связанные с изменениями климата и предоставляющий политикам данные о рисках и варианты для адаптации и смягчения последствий.

9 августа была опубликована первая часть нового — шестого — оценочного доклада МГЭИК, посвященная физической научной основе. Отмечается, что его готовили более 230 ученых из 66 стран на основе 14 тысяч научных работ. Остальные две части доклада и его обобщение должны быть опубликованы в 2022 году. Предыдущий, пятый, оценочный доклад был подготовлен в 2013—2014 гг.

Появление первой части доклада называют сигналом тревоги перед 26-й Конференцией ООН по изменению климата, которая должна пройти этой осенью в Глазго. Конференция должна была пройти в прошлом году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

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