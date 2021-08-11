Канадца Майкла Спэйвора приговорили в Китае к 11 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

Суд в китайском городе Даньдуне признал канадского бизнесмена Майкла Спэйвора виновным в шпионаже и разглашении государственной тайны, приговорив его к 11-летнему заключению. Премьер Канады назвал приговор «абсолютно неприемлемым и несправедливым». Приговора по обвинению в шпионаже в Китае ожидает еще один канадец Майкл Ковриг. В Канаде же до 20 августа суд рассматривает запрос на экстрадицию в США финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Реклама Читать далее

Суд в городе Даньдуне в среду, 11 августа, вынес приговор канадскому бизнесмену Майклу Спэйвору, задержанному в декабре 2018 года. Процесс над Спэйвором прошел в марте этого года в закрытом режиме. Канадец «признан виновным в шпионаже в пользу иностранного государства и незаконном разглашении государственной тайны», — цитирует AFP текст приговора. Спэйвора, который уже два с половиной года провел в заключении, приговорили к 11 годам тюрьмы, конфискации личного имущества и выдворению из страны (сроки выдворения не указаны).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал вердикт китайского суда и срок наказания «абсолютно неприемлемыми и несправедливыми». Решение вынесено после более чем двух с половиной лет «произвольного содержания под стражей» Майкла Спэйвора, подчеркнул канадский премьер. По словам Трюдо, судебный процесс «не удовлетворял даже минимальным требованиям международного права».

Please read my statement on China’s unacceptable and unjust conviction and sentencing of Michael Spavor: https://t.co/HkclGFeWCB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 11, 2021

Посол Канады в КНР Доминик Бартон в эту среду побывал возле тюрьмы Даньдуна, где ему удалось увидеться с заключенным Спэйвором. По словам дипломата, осужденный сейчас обсуждает со своими адвокатами возможность обжаловать приговор.

Доминик Бартон также напомнил, что приговора суда по обвинению в шпионаже сейчас ожидает другой гражданин Канады — бывший дипломат, экс-сотрудник канадского посольства в Пекине Майкл Ковриг. Его арестовали в одно время со Спэйвором — в декабре 2018 года. В июне 2020 года обоим были предъявлены обвинения в шпионаже. Судебные процессы над канадцами начались в марте этого года.

Задержания в Китае двух канадских граждан были проведены на фоне истории с задержанием в Канаде — по запросу США — финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Ее арестовали в аэропорту Ванкувера 1 декабря 2018 года.

Как отмечает France-Presse, сейчас до 20 августа суд в Канаде рассматривает запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. США обвиняют финдиректора Huawei в банковских махинациях и нарушении режима санкций в отношении Ирана.

Эксперты полагают, что «шпионские дела» в отношении канадцев Спэйвора и Коврига являются для Пекина инструментом давления на Оттаву в деле Ваньчжоу. КНР же называет обвинения, выдвинутые США против Мэн Ваньчжоу, «политически мотивированными» и продиктованными стремлением ослабить Huawei Technologies, мирового лидера в производстве телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться