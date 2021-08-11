Канадца Майкла Спэйвора приговорили в Китае к 11 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

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Канадский бизнесмен Майкл Спэйвор (архивное фото 2 марта 2017).
Канадский бизнесмен Майкл Спэйвор (архивное фото 2 марта 2017). AP
RFI
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Суд в китайском городе Даньдуне признал канадского бизнесмена Майкла Спэйвора виновным в шпионаже и разглашении государственной тайны, приговорив его к 11-летнему заключению. Премьер Канады назвал приговор «абсолютно неприемлемым и несправедливым». Приговора по обвинению в шпионаже в Китае ожидает еще один канадец Майкл Ковриг. В Канаде же до 20 августа суд рассматривает запрос на экстрадицию в США финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

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Суд в городе Даньдуне в среду, 11 августа, вынес приговор канадскому бизнесмену Майклу Спэйвору, задержанному в декабре 2018 года. Процесс над Спэйвором прошел в марте этого года в закрытом режиме. Канадец «признан виновным в шпионаже в пользу иностранного государства и незаконном разглашении государственной тайны», — цитирует AFP текст приговора. Спэйвора, который уже два с половиной года провел в заключении, приговорили к 11 годам тюрьмы, конфискации личного имущества и выдворению из страны (сроки выдворения не указаны).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал вердикт китайского суда и срок наказания «абсолютно неприемлемыми и несправедливыми». Решение вынесено после более чем двух с половиной лет «произвольного содержания под стражей» Майкла Спэйвора, подчеркнул канадский премьер. По словам Трюдо, судебный процесс «не удовлетворял даже минимальным требованиям международного права».

Посол Канады в КНР Доминик Бартон в эту среду побывал возле тюрьмы Даньдуна, где ему удалось увидеться с заключенным Спэйвором. По словам дипломата, осужденный сейчас обсуждает со своими адвокатами возможность обжаловать приговор.

Доминик Бартон также напомнил, что приговора суда по обвинению в шпионаже сейчас ожидает другой гражданин Канады — бывший дипломат, экс-сотрудник канадского посольства в Пекине Майкл Ковриг. Его арестовали в одно время со Спэйвором — в декабре 2018 года. В июне 2020 года обоим были предъявлены обвинения в шпионаже. Судебные процессы над канадцами начались в марте этого года.

Задержания в Китае двух канадских граждан были проведены на фоне истории с задержанием в Канаде — по запросу США — финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Ее арестовали в аэропорту Ванкувера 1 декабря 2018 года.

Как отмечает France-Presse, сейчас до 20 августа суд в Канаде рассматривает запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. США обвиняют финдиректора Huawei в банковских махинациях и нарушении режима санкций в отношении Ирана.

Эксперты полагают, что «шпионские дела» в отношении канадцев Спэйвора и Коврига являются для Пекина инструментом давления на Оттаву в деле Ваньчжоу. КНР же называет обвинения, выдвинутые США против Мэн Ваньчжоу, «политически мотивированными» и продиктованными стремлением ослабить Huawei Technologies, мирового лидера в производстве телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

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