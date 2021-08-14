Президент Афганистана обратился к нации и пообещал «ремобилизацию» вооруженных сил

Только за последнюю неделю «Талибан» взял под контроль города Кандагар, Герат, провинцию Логар, которая находится в 50 км от столицы страны Кабула. Теперь радикальное движение контролирует почти весь север, запад и юг Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани во время обращения к нации в субботу, 14 августа, заявил, что предотвратит развитие дальнейшей нестабильности в стране и пообещал «ремобилизацию» вооруженных сил для противостояния наступлению боевиков движения «Талибан». Об этом сообщает AFP.

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Ашраф Гани обратился к нации на фоне продолжающегося наступления группировки «Талибан», захватившей уже более половины региональных столиц в Афганистане. Президент страны «поблагодарил афганских военных за их храбрость», а также пообещал провести «ремобилизацию» вооруженных сил.

Гани также заявил о начале «консультаций» с правительством, политическими силами и международными партнерами, направленных на поиск «политического решения для сохранения мира и стабильности» в стране. О своей возможной отставке Гани не говорил. Ранее талибы заявляли, что могут пойти на переговоры только после ухода Гани с поста президента.

Военная ситуация становится все более критичной для афганских властей. Только за последнюю неделю «Талибан» взял под контроль города Кандагар, Герат, провинцию Логар, которая находится в 50 км от столицы страны Кабула. Теперь радикальное движение контролирует почти весь север, запад и юг Афганистана.

США продолжают эвакуацию своих граждан, а также работавших на Вашингтон афганцев из Кабула. В пятницу американское посольство приступило к уничтожению секретных документов и американской символики, которые могли бы использоваться талибами в пропагандистских целях.

Многие западные страны — Нидерланды, Финляндия, Швеция, Италия, Испания, Германия — объявили о сокращении своего присутствия в стране до абсолютного минимума. Дания и Норвегия уже закрыли свои посольства. Париж в очередной раз предупредил остающихся в Афганистане французских граждан о необходимости скорейшей эвакуации.

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