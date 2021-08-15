На Гаити жертвами сильного землетрясения стали более 300 человек

Опубликовано:

Спасатели продолжают разбирать завалы, однако борьба с последствиями землетрясения осложняется тяжелой политической и экономической обстановкой на Гаити
Спасатели продолжают разбирать завалы, однако борьба с последствиями землетрясения осложняется тяжелой политической и экономической обстановкой на Гаити via REUTERS - REUTERS TV
RFI
10 мин

На западе Гаити утром в субботу, 14 августа, произошло сильное землетрясение. В результате погибли не менее 300 человек, разрушены жилые дома, церкви и отели, а разбор завалов и поиск жертв трагедии продолжается до сих пор. Власти страны объявили чрезвычайное положение на месяц. Работу спасателей может осложнить тропический шторм «Грейс», который ударит по острову уже в начале следующей недели.

Реклама

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в 8:30 утра в субботу (12:30 по парижскому времени). Его эпицентр зафиксировали на юго-западе острова на глубине 10 километров в отдалении от Порт-о-Пренс — столицы Гаити. Затем последовала серия повторных толчков, а магнитуда одного из них составила 5,8 балла.

Город Ле-Ке, находящийся примерно в 40 километрах от эпицентра, пострадал сильнее всего. По данным Reuters, там обрушился крупный отель и несколько других зданий. На фотографиях с места событий видно, что бетонные блоки со строений упали на автомобили. От части домов почти ничего не осталось.

Власти Гаити сообщили о 304 погибших. Травмы получили по меньшей мере 1 800 человек. Агентство France-Presse сообщает, что три больницы острова переполнены. Спасатели продолжают разбор завалов.

Ситуацию на острове осложняет тяжелая обстановка с вооруженными группировками и преступностью. В прошлом месяце на фоне глубокого политического и экономического кризиса в собственной резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз. 

В понедельник по Гаити может ударить тропический шторм «Грейс». Метеорологи сообщают, что в районе острова ожидается до 25 сантиметров осадков. Землетрясение, вероятно, усилит риск оползней, отмечают специалисты.

США заявили, что готовы оказать Гаити помощь в восстановлении страны после «разрушительного» землетрясения. В официальном коммюнике Белого дома говорится, что Соединенные Штаты «немедленно» выделят средства. CNN уточняет, что помощь окажут и другие соседние страны — Мексика, Панама и Доминиканская Республика.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями