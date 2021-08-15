На Гаити жертвами сильного землетрясения стали более 300 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы, однако борьба с последствиями землетрясения осложняется тяжелой политической и экономической обстановкой на Гаити

На западе Гаити утром в субботу, 14 августа, произошло сильное землетрясение. В результате погибли не менее 300 человек, разрушены жилые дома, церкви и отели, а разбор завалов и поиск жертв трагедии продолжается до сих пор. Власти страны объявили чрезвычайное положение на месяц. Работу спасателей может осложнить тропический шторм «Грейс», который ударит по острову уже в начале следующей недели.

Реклама Читать далее

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в 8:30 утра в субботу (12:30 по парижскому времени). Его эпицентр зафиксировали на юго-западе острова на глубине 10 километров в отдалении от Порт-о-Пренс — столицы Гаити. Затем последовала серия повторных толчков, а магнитуда одного из них составила 5,8 балла.

Город Ле-Ке, находящийся примерно в 40 километрах от эпицентра, пострадал сильнее всего. По данным Reuters, там обрушился крупный отель и несколько других зданий. На фотографиях с места событий видно, что бетонные блоки со строений упали на автомобили. От части домов почти ничего не осталось.

Власти Гаити сообщили о 304 погибших. Травмы получили по меньшей мере 1 800 человек. Агентство France-Presse сообщает, что три больницы острова переполнены. Спасатели продолжают разбор завалов.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021

Ситуацию на острове осложняет тяжелая обстановка с вооруженными группировками и преступностью. В прошлом месяце на фоне глубокого политического и экономического кризиса в собственной резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз.

В понедельник по Гаити может ударить тропический шторм «Грейс». Метеорологи сообщают, что в районе острова ожидается до 25 сантиметров осадков. Землетрясение, вероятно, усилит риск оползней, отмечают специалисты.

США заявили, что готовы оказать Гаити помощь в восстановлении страны после «разрушительного» землетрясения. В официальном коммюнике Белого дома говорится, что Соединенные Штаты «немедленно» выделят средства. CNN уточняет, что помощь окажут и другие соседние страны — Мексика, Панама и Доминиканская Республика.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться