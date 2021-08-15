Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и подал в отставку после того, как движение «Талибан» заявило о взятии контроля над страной. Теперь власть в Афганистане находится в руках у переходного правительства.

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Власть от правительства к талибам перешла меньше, чем через сутки после первых сообщений об окружении Кабула. Утром в воскресенье, 15 августа, движение объявило, что под его контролем находится вся территория Афганистана, а в президентском дворце начались переговоры по передаче власти. Уже днем глава государства Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Вместе с ним уехали высокопоставленные чиновники.

Боевики из «Талибана» решили не брать столицу города штурмом, и крупных боев не произошло. По данным CNN, войска «мирно» вошли в Кабул днем в воскресенье. Местные больницы сообщают, что к ним обратились более сорока человек, получивших ранения в результате перестрелках на окраинах Кабула. Правительственные войска покинули свои блокпосты. В городе объявлен комендантский час.

Как сообщают СМИ, в Кабуле после прихода талибов люди выстроились в очереди к банкам. Жители Афганистана пытаются снять свои сбережения. Многие хотят покинуть страну и едут в аэропорт, на подъезде к которому образовались крупные пробки.

Талибам удалось взять под контроль авиабазу в Баграме и тюрьму, которая располагается неподалеку. Они выпустили оттуда всех заключенных. Речь идет примерно о пяти тысячах сторонниках боевиков.

Ожидалось, что власть в Афганистане перейдет в руки переходного правительства. В СМИ появилась информация, что его возглавит бывший руководитель МВД и экс-посол Афганистана в Германии Али Ахмад Джалали. Но лидер движения Альханафи Вардак в твиттере написал, что талибы не ведут переговоры о временном органе власти.

По словам Вардака, контроль над страной перейдет к лидерам Исламского Эмирата – режима, которое существовал с 1996 до 2001 год и контролировал большую часть Афганистана. Он пал после военной операции НАТО и Северного альянса.

В Москве движение «Талибан» власти по-прежнему считают террористическим. Однако в МИД России заявили, что готовы сотрудничать с переходным правительством, если оно будет создано.

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