«Талибан» объявил о контроле над всей территорией Афганистана

Движение «Талибан» объявило, что взяло всю территорию Афганистана под свой контроль. Об этом сообщает агентство France-Presse. Утром в воскресенье, 15 августа, талибы вошли в столицу страны Кабул, однако отказались от штурма. В МВД Афганистана заявили, что власть будет передана «мирным путем», а президент Ашфар Гани может сложить с себя полномочия уже в ближайшие часы.

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Как отмечают СМИ, активные боевые действия в Кабуле не велись, хотя отдельные столкновения произошли в пригородах и некоторых частях города. Утром талибы сообщили, что подошли к столице Афганистана, но руководство движения приказало не штурмовать город.

Глава МВД Афганистана Абдула Саттара Мирзаквала в видеообращении объявил, что переход власти к талибам пройдет мирным путем. По данным журналистов Al Arabiya, делегация «Талибана» находится в президентском дворце Кабула.

Al Arabiya утверждает, что президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия уже в ближайшие часы. Ожидается, что будет сформировано временное переходное правительство. Талибы пообещали чиновникам амнистию и заявили, что не будут «мстить» своим противникам.

Кто именно войдет в новое правительство и как оно будет работать, пока неизвестно. По данным CNN, высокопоставленные афганские чиновники сейчас находятся в аэропорту Кабула. Среди них – советники президента Ашрафа Гани. Ранее представители «Талибана» обещали дать всем желающим возможность покинуть страну.

В России радикальное исламистское движение «Талибан» признано террористическим, его деятельность запрещена. Однако представители российских властей неоднократно встречались с делегациями от талибов в Москве.

США эвакуируют посольство в Кабуле

На фоне победы талибов американские дипломаты покидают здание диппредставительства в Кабуле. Reuters сообщает, что эвакуация происходит на вертолетах.

Как утверждают СМИ со ссылкой на данные американской разведки, США не готовились так быстро покинуть столицу Афганистана. Там ожидали, что в Кабул талибы войдут только через три месяца.

Sky News публикует видео, на котором над американским посольством видны клубы дыма. Сотрудники дипведомства США решили сжечь документы с конфиденциальной информацией. Уничтожить также планируют все, что может быть использовано в целях «пропаганды»: символику посольства и американские флаги.

Число сотрудников американской дипмиссии в Афганистане решили сохранить до минимума. Для эвакуации дипломатов из Кабула в страну Пентагон направил три тысячи военных.

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