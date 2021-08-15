Франция объявила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Посольство перенесут в аэропорт

Франция объявила об эвакуации своих граждан из Афганистана, где к власти пришло движение «Талибан». Как заявили в воскресенье, 15 августа, в Елисейском дворце, в ближайшее время Париж направит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) военную технику, чтобы помочь французам покинуть страну. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередной Совет безопасности.

Реклама Читать далее

Посольство Франции в Афганистане временно продолжит свою работу в аэропорту Кабула. Там будут выдаваться французские визы тем, кто сотрудничал с Парижем в последнее время, и чье нахождение в Афганистане может быть опасным для жизни.

«Мы продолжим защищать представителей гражданского общества Афганистана, правозащитников, художников и журналистов, которым может грозить опасность из-за их деятельности», — сообщили в МИД Франции. Там уточнили, что операции по эвакуации граждан из Афганистана уже велись в последние недели.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон также покинул здание посольства. В твиттере он опубликовал видео себя в бронежилете на борту вертолета.

В аэропорту Кабула сейчас работают дипведомства других стран, в том числе США. Германия объявила о закрытии своего представительства в Афганистане и эвакуации его сотрудников.

На сайте посольства США в Афганистане говорится, что в аэропорту Кабула был открыт огонь. Французский МИД об обстрелах не сообщал. Американских граждан призывают укрыться в безопасном месте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в понедельник внеочередное заседание Совета безопасности. В Елисейском дворце подчеркнули, что обеспокоены ситуацией в стране и приходом к власти талибов.

Россия, где движение «Талибан» признано террористическим, объявила, что не будет эвакуировать сотрудников посольства из страны. Там считают, что безопасность дипломатов гарантирована талибами, а дипмиссия работает в «спокойном» режиме. Ранее представители «Талибана» неоднократно приезжали в Москву на переговоры.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться