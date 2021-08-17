Афганистан во власти талибов: Франция, Германия призвали мир к единству перед угрозой терроризма

После воцарения у власти талибов в Афганистане лидеры мировых держав выступили с заявлениями. Эмманюэль Макрон призвал страны мира, в том числе США и Россию, к единению перед лицом исламистского терроризма во всех его проявлениях. В Германии признали, что «недооценили» скорость развития событий в Афганистане. Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана, в результате чего в стране власть перешла к талибам.

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Мировые столицы обеспокоены приходом к власти в Афганистане исламистской организации «Талибан», которая проповедует экстремистскую идеологию и карает с особой жестокостью любое инакомыслие.

После вывода военных США из Афганистана талибы захватили страну с «ошеломляющей», по словам Ангелы Меркель, быстротой. Федеральный канцлер Германии и глава МИД выступили в понедельник, 16 августа, признав, что недооценили как скорость захвата талибами страны, так и то, что на своем пути к Кабулу они практически не встретили сопротивления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к соотечественникам вечером 16 августа назвал происходящее в Афганистане «историческим поворотным моментом», событиями, которые «происходят далеко от наших границ», но будут иметь «серьезные последствия для Европы, для Франции и всего международного сообщества».

Макрон и Меркель назвали первоочередной задачей эвакуацию сограждан и афганских сотрудников, которые все еще остаются в стране.

Обращаясь к лидерам всего мира, в том числе Соединенных Штатов и России, президент Франции призвал их к единству перед лицом угрозы терроризма. «Афганистан не должен снова стать прибежищем терроризма, каким он был раньше. Это ставка на международный мир и стабильность, против общего врага, терроризма и тех, кто его поддерживает», — отметил Макрон. Он объявил, что в «ближайшие часы» будет анонсирована совместная инициатива по Афганистану на европейском уровне, включая Великобританию, с премьером которой президент провел стратегические консультации.

Байден: «Мы осознавали риски вывода военных»

Президент США в заявлении по Афганистану в понедельник сказал, что не жалеет о своем решении прекратить войну США в Афганистане, что позволит, по его словам, «сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии в этой стране и в других частях мира». То, что талибы в своем продвижении к Кабулу не встретили сопротивления, в Вашингтоне, по его словам, не ожидали. «Политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну, — отметил Байден (цитата по Голосу Америки). — Афганские военные складывали оружие, иногда даже не пытаясь сражаться. (…) Американские войска не могут и не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться».

В Париже, Берлине и Вашингтоне подчеркивают необходимость защищать права афганских граждан. «Афганский народ имеет право жить в безопасности и уважении каждого. Афганские женщины имеют право жить в условиях свободы и достоинства», — сказал французский президент, добавив о необходимости оказывать поддержку афганскому гражданскому сообществу и всем тем, кто борется за свободу и права женщин. «Мы должны дать понять тем, кто выбирает войну, обскурантизм и насилие, что они выбирают изоляцию», — предупредил Макрон.

Посол РФ в Афганистане о талибах: «адекватные мужики с автоматами»

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил ситуацию в Кабуле после прихода к власти талибов. «Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при [президенте] Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — сказал посол, слова которого приводит ТАСС.

Посол России выразил уверенность в том, что найдет взаимопонимание с талибами (признаны в России террористической организацией) на встрече во вторник, которая будет посвящена вопросам безопасности российского диппредставительства в Кабуле, сообщает агентство. По информации «Эха Москвы», безопасность российского посла в Кабуле теперь обеспечивают боевики «Талибана». Жирнов назвал своих новых охранников-талибов «адекватными мужиками с автоматами», отмечает радиостанция.

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