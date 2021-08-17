В Кабуле воцарилось относительное затишье, сын Ахмад Шаха Масуда призвал к сопротивлению

После взятия талибами Кабула в городе в первые часы царила атмосфера неуверенности и страха, улицы опустели, а в некоторых кварталах были слышны перестрелки. Сутки спустя, во вторник, 17 августа, Кабул вернулся к подобию нормальной жизни. Пекарни, продуктовые магазины и аптеки снова открылись, люди вновь выходят на улицу. «Талибан» объявил амнистию для госчиновников, но многие относятся к этому с подозрением.

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В отличие от сцен паники и хаоса, наблюдавшихся в аэропорту афганской столицы, в самом Кабуле улицы оставались относительно тихими и пустынными, за исключением нескольких спорадических перестрелок и сцен грабежей, о которых сообщалось в нескольких частях города, передает RFI.

Сотни человек продолжают ожидать возможности эвакуации у аэропорта Кабула, который контролируют американские военные, передает AP.

После взятия города под свой контроль лидеры «Талибана» попытались успокоить население. Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что силы движения будут обеспечивать безопасность жителей, и призвал население Кабула не бояться. Но многие предпочитают скрываться, опасаясь насилия или расправы. В новом заявлении во вторник новые хозяева Афганистана объявили всеобщую амнистию для государственных чиновников. «Так что вы должны вернуться к своему обычному образу жизни с полной уверенностью», — призывают талибы кабульцев.

Все те, кто работал на правительство, а также на неправительственные организации или сотрудничал с иностранными силами, будут амнистированы, уверяют талибы. Чтобы завоевать доверие населения, обещали карать всех, кто нарушит эти законы.

Но, согласно некоторым источникам, повстанцы пытаются идентифицировать людей, которые прямо или косвенно сотрудничали с иностранными силами и центральным правительством. В домах бывших чиновников и депутатов идут обыски, сообщает, ссылаясь на источники в Кабуле, Афганистан.ру.

В Панджшере сын командира Масуда призвал к сопротивлению талибам

О происходящем за пределами Кабула поступает крайне мало информации. Панджшерское ущелье, стратегически важный участок, через который идут пути, связывающие северный Афганистан с южным, остается последним очагом сопротивления. Панджшерское ущелье было главным центром сопротивления сил местного исторического лидера, легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, который противостоял сначала советским силам, а затем и талибам.

Его сын, Ахмад Масуд, призвал к сопротивлению талибам. В понедельник его письмо было опубликовано во французском журнале La Règle du Jeu, который издает философ Бернар-Анри Леви.

«Я унаследовал от своего отца, национального героя и полевого командира Масуда, его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой, без возврата. Мои товарищи по оружию и я готовы проливать свою кровь вместе со всеми свободными афганцами, которые отказываются от рабства и которых я призываю присоединиться ко мне в нашем бастионе в Панджшере, последнем свободном регионе на нашей измученной земле»,

— пишет Ахмад Масуд.

В последние сутки, сообщает RFI, в Панджшер прибыли тысячи семей, бежавших из других провинций Афганистана, занятых талибами.

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