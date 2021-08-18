СМИ сообщили о расстреле акции протеста в Афганистане, талибы дали первую пресс-конференцию

Участники движения «Талибан» открыли огонь по митингующим в провинции Нангахар. Об этом сообщает РИА Новости, а также индийский телеканал ABP, который публикует видео случившегося. По данным СМИ, в результате погибли не менее двух человек.

Реклама Читать далее

Участники акции держали в руках черно-красно-зеленый флаг Афганистана. Сообщается, что люди, вышедшие на протест, выступали в поддержку государственной символики страны, отличной от флага движения «Талибан».

Речь идет о «сотнях» жителей региона, вышедших на акцию в Джелалабаде, пятом по величине городе Афганистана. В результате более десяти человек получили ранения, еще двое погибли. По сообщениям с места, талибы, пытаясь подавить акцию в поддержку национальной символики, открыли огонь по протестующим и избивали журналистов, пытавшихся снимать происходящее, сообщает агентство Pajhwok.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Ранее представители движения «Талибан», которое в ООН и в России по-прежнему считают террористическим, объявили об окончании войны в Афганистане. Боевики пообещали провести амнистию и заявили, что не будут «мстить» тем, кто сотрудничал с США и другими странами Запада.

Накануне талибы устроили пресс-конференцию, на которой рассказали, как, по их мнению, будет устроена жизнь в Афганистане. Лидеры движения сказали, что в стране больше не будут производить наркотики, а фермерам помогут в выращивании других сельскохозяйственных культур. Права женщин будут соблюдаться в «нормах шариата». Представитель движения Забиулла Муджахид при этом уточнил, что женщины будут обязаны носить хиджаб, оставляющий открытым лицо, а не бурку (паранджу), полностью скрывающую лицо и фигуру. «Независимые СМИ» останутся «независимыми», но не должны будут работать против национальных интересов. Смогут ли женщины работать в медиа, пресс-секретарь «Талибана» не пояснил.

В Европе после пресс-конференции объявили, то будут судить о «Талибане» «по делам», а не по словам. Об этом рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Ранее Германия остановила денежную помощь Афганистану. Глава МВД Великобритании Прити Пател также заявила, что не верит обещаниям талибов об уважении прав женщин.

Телеканал CNN сообщил 18 августа об инциденте, произошедшем в июле в провинции Фарьяб на северо-востоке Афганистана, где талибы насмерть забили мать четырех детей автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться