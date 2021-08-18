Страны Европы, США и Канада заявили о готовности принять афганцев, бежавших от талибов

Десятки человек ожидают возможности уехать у посольства Франции, которое сейчас работает в здании аэропорта Кабула. Фото 17 августа 2021 г.

Западные страны, в том числе европейские, начали эвакуировать афганских беженцев. Однако единое мнение относительно управления миграционным потоком в Европе пока не выработано. Одновременно с призывами прийти на помощь «самым уязвимым» и эвакуацией из Афганистана сотрудников западных миссий, некоторые страны ЕС намерены продолжать практику экстрадиции афганских граждан, которым отказано в политическом убежище.

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После прихода к власти в Афганистане талибов западные государства, эвакуирующие своих граждан, помогают выехать из страны и местным гражданам, сотрудничавшим с иностранными организациями. Кроме того, из страны пытаются выехать жители, опасающиеся при режиме талибов за свою жизнь, свободу и права. В результате, Афганистан пытаются покинуть тысячи афганцев. Точное число беженцев не известно, но по данным за последние годы Франция приняла на своей территории 10 тыс. афганцев. Общее число беженцев из Афганистана в Евросоюзе превысило 50 тыс. человек.

Нет и единства мнений в отношении их дальнейшей судьбы. Канада заявила, что готова принять у себя 20 000 человек. Вашингтон разработал новую программу беженцев, созданную, в частности, для переводчиков, сотрудничавших с американскими организациями. Она предполагает временное перемещение 30 000 человек из Афганистана в третьи страны сроком на один год. Свою готовность принять участие в программе уже выразило Косово. Албания также рассматривает возможность временного размещения беженцев с условием, что по окончании административных процедур они отправятся в США.

Великобритания заявила, что примет на своей территории 20 000 человек, но не единовременно. В этом году Соединенное королевство готово принять 5000 афганских граждан.

27 европейских стран также подходят к приему беженцев по-разному. Ангела Меркель заявила во вторник, 17 июля, что Германия примет 10 000 «самых уязвимых». Речь идет о сотрудниках германских организаций и их семьях, а также об адвокатах и правозащитниках .

Позиция стран, в силу географического положения первыми принимающих беженцев, отличается осторожностью в отношении миграционного потока из Афганистана. Глава иммиграционного ведомства Греции Панайотис Митаракис высказал мнение, что у Европы нет возможности справиться со значительным миграционным кризисом. В качестве выхода он предложил сотрудничество в области иммиграционных вопросов с Ираном и Пакистаном.

«Франция исполнит свой долг»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 16 августа, заявил, что Франция «выполняет и будет выполнять свой долг по защите тех, кто находится под особой угрозой». Он уточнил, что имеет в виду афганских правозащитников, художников, журналистов и активистов. Президент не назвал число беженцев, которых готова принять Франция, и не сказал, в каких условиях будет оказываться эта помощь.

В среду, 18 августа, в Париже приземлился второй самолет с эвакуированными французскими, афганскими и другими иностранными гражданами. На его борту находилось 216 человек, из них 184 афганца, представители гражданского общества, род деятельности которых подвергал их жизнь опасности при режиме талибов. Ожидается также прибытие еще одного рейса с примерно таким же количеством эвакуированных, преимущественно афганцев.

Предыдущим рейсом во Францию был доставлен 41 человек, в основном французские граждане.

О своей готовности принять афганцев, бежавших от талибов, объявили мэры (социалисты и зеленые) нескольких французских городов — Марселя, Страсбурга, Лиона, Гренобля, Руана и др.

«Контролировать» миграционный поток

Выступая в понедельник, 16 августа, Эмманюэль Макрон заявил, что «Европа не может в одиночку справляться с последствиями нынешней ситуации». И выразил пожелание вместе с Германией разработать инициативу по защите от недокументированной иммиграции. Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что прием беженцев должен «контролироваться».

Глава Французской республики также высказался за сотрудничество по иммиграционным вопросам с Пакистаном, Ираном и Турцией. Ангела Меркель также выразила мнение, что первым и наиболее очевидным выходом из ситуации является размещение беженцев в этих странах. При этом Иран уже принял 3,5 миллиона человек из Афганистана. Турция начала строить стену на иранской границе, пытаясь воспрепятствовать наплыву афганских беженцев.

Не наблюдается единства и в отношении вопроса об уже находящихся на территории Евросоюза афганских гражданах, которым отказано в убежище. В 2019 году афганцы занимали второе место в Европе по числу обращений с просьбой о политическом убежище. Согласно европейскому статистическому агентству Eurostat, из 612 700 человек, обратившихся за убежищем, 52 500 были обладатели афганского паспорта.

Ранее главы МВД и иммиграционных ведомств шести стран – Австрии, Дании, Греции, Германии, Нидерландов и Бельгии направили письмо в Еврокомиссию, в котором подчеркивается срочная необходимость экстрадиции в Афганистан недокументированных граждан и соблюдения соответствующего миграционного договора, подписанного с Кабулом в апреле.

Однако 8 июля Кабул попросил страны Евросоюза на три месяца приостановить высылку. В июле делегация ЕС в Кабуле также попросила не высылать афганских граждан. 2 августа Австрия по решению Европейского суда по правам человека приостановила высылку афганского гражданина. Германия и Бельгия, основываясь на этом прецеденте, также приостановили депортации. 12 августа Франция заявила, что еще в июле временно прекратила высылку из страны афганцев в связи с военным конфликтом в стране.

Во вторник Верховный комиссариат по делам беженцев ООН также обратился к европейским странам с призывом прекратить депортацию граждан Афганистана.

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