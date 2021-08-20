В попытке уцепиться за самолет в Кабуле погиб футболист юниорской сборной Афганистана

Давка и хаос в аэропорту Кабула не прекращаются с 15 августа, когда над столицей Афганистана установили контроль талибы

В понедельник при попытке уцепиться за американский транспортник C-17 в аэропорту Кабула погиб футболист юниорской сборной Афганистана Заки Анвари. Гибель игрока в четверг, 19 августа, подтвердило Управление спорта Афганистана.

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По данным афганского телеканала Ariana News, молодой спортсмен упал из американского Boeing-C17, вылетевшего из Кабула. Анвари был среди сотен людей, пытавшихся уцепиться за транспортник. Управление спорта Афганистана опубликовало в фейсбуке коллаж портретов Анвари вместе с фотографией американского самолета, из которого на высоте выпадает, предположительно, человек.

Скриншоты любительского видео, на которых, как утверждалось, видны падающие с самолета люди, широко разошлись в соцсетях. Пресс-представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила, что в ведомстве расследуют сообщения о гибели людей, сорвавшихся с шасси американского C-17. Она также указала, что в нише шасси самолета после того как он приземлился в Катаре были обнаружены человеческие останки. Представитель ВВС США выразила соболезнования семьям погибших.

По данным The New York Times, Анвари было 17 лет. В афганском Управлении спорта сообщили изданию, что Заки Анвари был из бедной семьи и много работал, чтобы достичь своей мечты и стать игроком национальной сборной. «Как и многие молодые люди он увидел в приходе к власти талибов конец своим мечтам и спортивным возможностям», — рассказали в ведомстве.

Футболист, вероятно, не единственный погибший при попытке попасть на американский военно-транспортный самолет на взлетной полосе аэропорта Кабула. Также в сети появились видео, на которых видно, что с самолета падают, предположительно, двое человек. По неподтвержденной информации, жители Кабула обнаружили на крыше дома близ аэропорта тело третьего погибшего.

Давка и хаос в аэропорту Кабула не прекращаются со дня установления контроля над столицей террористическим движением «Талибан». Аэропорт Кабула остается последней возможностью бежать из Афганистана.

По данным Reuters, по меньшей мере 12 человек погибли в аэропорту и около него со дня захвата Кабула. Неназванный представитель «Талибана» заявил, что люди погибли или от стрельбы, или в результате давки. Он призвал людей без права на вылет покинуть зону аэропорта.

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