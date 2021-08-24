Союзники США выступили за продление сроков эвакуации из Кабула

Ход эвакуации из Афганистана иностранцев и афганцев, оказавшихся под угрозой после захвата власти талибами, в этот вторник, 24 августа, лидеры стран Большой семерки обсудят на экстренном саммите. Установленный США крайний срок 31 августа во Франции, Германии и Великобритании считают недостаточным для завершения беспрецедентной операции.

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Перед экстренным саммитом G7, который проходит во вторник по видеосвязи, ряд стран-союзниц США высказались за необходимость продления сроков эвакуации из Кабула как иностранных граждан, так и афганцев, сотрудничавших с западными странами и оказавшихся под угрозой расправы после захвата власти террористическим движением «Талибан».

Президент США Джозеф Байден пообещал до 31 августа вывести всех американских военных из Афганистана. До этой даты страну должны покинуть, в частности, более 5000 тысяч солдат, размещенных в аэропорту Кабула для обеспечения масштабной эвакуации. Накануне источник в администрации США сообщил агентству Reuters о том, что Байден может во вторник принять решение о продлении срока пребывания американских военных в Кабуле. Представитель «Талибана» Сухаил Шахин категорически отверг эту перспективу, предупредив США о «последствиях» невыполнения договоренности, заключенной еще в 2020 году.

Франция

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил «обеспокоенность» в связи с установленным на 31 августа сроком окончания эвакуации. «Необходимо дополнительное время для успешного завершения всех идущих операций», — заявил он 23 августа, посещая вместе с министром обороны Флоранс Парли французскую военную базу в Абу-Даби, через которую Париж проводит эвакуацию из Кабула.

По состоянию на вторник, 24 августа, французские дипломаты и военные обеспечили выезд из Афганистана более чем 2000 человек. Накануне вечером министр Жан-Ив Ле Дриан сообщал об эвакуации 1700 человек (90 французов, десятков граждан других стран ЕС и 1500 афганцев, в основном сотрудников НКО и правозащитников).

Если американские военные все-таки покинут аэропорт Кабула до 31 августа, это будет означать, что Франция прекратит вывозные рейсы уже в ближайший четверг, 26-го числа. Об этом во вторник сообщил глава кабинета французского министра иностранных дел Николя Рош. По словам дипломата, «с точки зрения обратного планирования, это значит, что наша операция должна завершиться в четверг вечером». «Тогда у нас остается три дня», — доложил представитель МИД премьер-министру Жану Кастексу в присутствии журналистов.

Германия

В этот вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал срок до 31 августа «недостаточным» для того, чтобы эвакуировать из Афганистана «всех тех, кого мы бы хотели вывезти». В интервью журналу Bild он отметил необходимость диалога с талибами с тем, чтобы обеспечить продолжение эвакуации из аэропорта Кабула после ухода войск США. В понедельник AFP сообщало, что после захвата афганской столицы движением «Талибан» 15 августа Германия эвакуировала из страны порядка 3000 человек.

США

США сообщили в понедельник, что всего лишь за предыдущие сутки обеспечили эвакуацию из Афганистана почти 11 тысяч человек. Другие страны вывезли 5900 человек, — сообщил на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, с 14 августа Соединенные Штаты эвакуировали из Кабула 37 000 человек. France-Presse сообщает, что с июля месяца американские власти обеспечили выезд из Афганистана 53 000 человек.

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