Члены G7 не договорились о продлении эвакуации из Афганистана, США выведут войска к 31 августа

Во время онлайн-саммита «Большой Семерки» союзники не смогли договориться о продлении сроков эвакуации из Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены покинуть страну, как и предполагалось ранее, до 31 августа. С таким требованием ранее выступила группировка «Талибан».

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Джо Байден готов вывести американские войска до 31 августа. В телеобращении он объяснил это возрастающим риском терактов со стороны местного крыла группировки «Исламское государство» в отношении военных и гражданского населения, скопившегося в аэропорту Кабула. «Каждый день операции приносит дополнительные риски нашим войскам», — заявил Байден во вторник вечером.

Во время встречи лидеров «Большой Семерки» шестеро членов организации — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония — обратились к президенту США с просьбой обеспечить безопасность аэропорта Кабула «так долго, как это потребуется», чтобы завершить эвакуацию.

Накануне талибы предупредили, что любое продление сроков эвакуации западных войск из Афганистана после 31 августа будет рассматриваться как нарушение «красной черты» и будет иметь «последствия».

При этом талибы сообщили о намерении закрыть для граждан Афганистана доступ в международный аэропорт Кабула. «Пожалуйста, не призывайте афганцев уезжать, — обратился к западным СМИ официальный представитель „Талибана“ Забихулла Муджахид. — Не призывайте наших инженеров, наших врачей, наших солдат. Не забирайте их в другие страны. Мы нуждаемся в них, нуждаемся в их талантах».

Франция намерена завершить свою операцию по эвакуации уже в четверг вечером, 26 августа.

С момента взятия талибами Кабула через международный аэропорт Кабула страну покинуло уже более 48 тысяч человек, в том числе иностранцы и граждане Афганистана.

В среду стало известно, что Россия также приступила к эвакуации из Афганистана 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Украины. Как сообщает агентство «Интерфакс», эвакуацию проводит Министерство обороны России по поручению президента Владимира Путина. Ранее Россия заявила, что не будет закрывать свое посольство в Кабуле.

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