Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв

В четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула произошел взрыв. Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, погибли не менее 13 человек, в том числе дети. Есть пострадавшие, однако их точное число пока не известно. По предварительной версии, взрыв мог устроить террорист смертник.

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Не менее 13 человек погибли, в том числе дети. Среди пострадавших есть несколько талибов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан». Ранее в Вашингтоне заявили о пострадавших американских военных.

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По данным военного ведомства США, в Кабуле произошло, как минимум, два взрыва. Первый — у входа в Эбби-Гейт, где находятся британские войска. Второй возле гостиницы «Барон». По американской информации, жертвами терактов стали не менее пяти человек.

В МИД России сообщили о том, что погибших 10 человек, и еще более 15 доставлены в больницу, сообщает РИА «Новости».

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«Ситуация в Кабуле сильно ухудшилась», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после новостей о взрыве рядом с международным аэропортом Хамида Карзая. А посол Франции в Афганистане через призвал твиттер «друзей-афганцев» срочно покинуть окрестности аэропорта, так как есть угроза второго взрыва. Ни один из французских должностных лиц, гражданских или военных, не находился около места взрыва.

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Ранее западные страны призвали своих граждан не приближаться к аэропорту Кабула из-за высокого риска терактов. Такое экстренное предупреждение к своим гражданам в четверг выпустили сразу три страны: США, Австралия и Великобритания.

При этом тысячи граждан Афганистана собрались в последние дни вокруг аэропорта в надежде покинуть страну. Территорию аэропорта охраняют шесть тысяч американских военных. Многие западные страны уже завершили свои операции в Афганистане. Страну покинули военные Канады, Польши, Нидерландов.

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