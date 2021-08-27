ООН: порядка полумиллиона афганцев могут стать беженцами в этом году

После захвата власти в Афганистане террористическим движением «Талибан» в регионе может появиться «порядка 500 000 новых беженцев» из этой страны. Такова оценка Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, которую в пятницу, 27 августа, представила заместитель руководителя ооновского агентства Келли Клементс.

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Заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс представила в Женеве Региональный план подготовки и реагирования для беженцев из Афганистана. По словам Клементс, «самый пессимистичный сценарий» развития событий — появление до полумиллиона новых афганских беженцев до конца текущего года.

«Хотя на данный момент мы не видели какого-либо значительного бегства афганцев из своей страны, ситуация в Афганистане развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал. Поэтому мы должны быть готовы к любым неожиданностям», — подчеркнула Келли Клементс, представляя региональный план помощи афганским беженцам на сумму почти 300 млн долларов.

Заместитель верховного комиссара ООН напомнила, что более 2,2 миллионов беженцев из Афганистана ранее приняли соседние Иран и Пакистан. Помимо этих людей с официально зарегистрированным статусом беженцев, еще 3 миллиона афганцев находятся на иранской и пакистанской территории по другим мотивам (в это число, по оценке ООН, входят и многочисленные нелегальные мигранты из Афганистана, не имеющие урегулированного статуса).

Келли Клементс также отметила, что до последних событий в Афганистане и стремительного наступления талибов, захвативших столицу и большую часть территории, многие афганцы становились не беженцами, а перемещенными лицами внутри страны. Так, с начала этого года еще 558 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и стать «беженцами» в собственной стране, спасаясь от насилия и расправ. Общее число перемещенных лиц в Афганистане перевалило т.о. за три миллиона (на конец 2020 года, по данным Верховного комиссариата ООН, число перемещенных лиц в стране составляло 2,9 миллионов человек).

С начала года и до недавних событий официальный статус беженцев в соседних с Афганистаном странах получили 7300 афганцев, — сообщает ООН.

После захвата Кабула движением «Талибан» 15 августа в рамках беспрецедентной международной операции по эвакуации из столичного аэропорта уже вывезли более 100 000 иностранных граждан, а также афганцев, чья жизнь оказалась под угрозой с приходом талибов к власти.

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