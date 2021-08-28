США сообщили об ударе по боевику, причастному к теракту у аэропорта Кабула

Американские военные объявили, что в ночь с пятницы, 27 августа, на субботу, 28 августа, провели операцию против боевика группировки «Исламское государство», причастного к взрыву возле аэропорта Кабула. Как сообщили военные, по первым признакам, боевик был убит.

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Американский беспилотник нанес удар по цели в провинции Нангархар, в восточной части Афганистана. О проведении операции сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование ВС США. По словам представителя ведомства капитана Билла Урбана, «цель была поражена», а мирное население при ударе не пострадало.

Как заявляла официальный представитель Белого дома Джен Псаки, спецоперация была проведена после того, как президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис предупредили о том, что в Кабуле готовится еще один теракт.

Жертвами теракта возле аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, стали как минимум 183 человека, 13 из которых — американские военнослужащие. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В Белом доме отмечают, что с 14 августа США помогли покинуть Афганистан 109 200 людям. Эвакуация продолжается. При этом посольство США в Кабуле предупредило американских граждан о возможной угрозе безопасности при посещении аэропортовой зоны.

Как передает AFP, Франция завершила эвакуацию из Кабула вечером 27 августа. Сообщается о не менее чем 3 тысячах эвакуированных граждан.

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