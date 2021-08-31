США завершили вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты объявили о завершении вывода своих военных из Кабула на сутки ранее намеченного крайнего срока 31 августа. Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой закрепил обязательство талибов обеспечить «безопасный выезд» из страны для афганцев и иностранных граждан. В резолюции не упоминается предложение Франции о создании в Кабуле особой гуманитарной зоны для продолжения эвакуации.

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США полностью завершили вывод своих военнослужащих из Афганистана, закончив 20-летнюю военную операцию в этой стране. Об этом на брифинге в понедельник, 30 августа, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Он сообщил, что последний американский военно-транспортный самолет вылетел из аэропорта Кабула за полчаса до наступления полуночи 30 августа.

«Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия для того, чтобы обеспечить возможность выезда из страны для граждан США и афганцев, желающих уехать, продолжается», — указал Маккензи. «Мы не смогли забрать всех, кого хотели», — признал командующий. С 15 августа, когда террористическое движение «Талибан» захватило Кабул, США и другие страны в общей сложности эвакуировали из Афганистана более 122 тысяч гражданских лиц, сообщил Кеннет Маккензи.

Gen. McKenzie: In total, U.S. military and coalition aircraft combined to evacuate more than 123,000 civilians, which were all enabled by U.S. military service members, who were securing and operating the airfield. pic.twitter.com/94oyGY1nNB — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

На борту последнего американского самолета C-17 страну покинул, в том числе, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, а также генерал-майор Кристофер Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией. Он поднялся на борт позже всех, став последним американским солдатом, покинувшим Афганистан. Символическое фото генерала опубликовал Пентагон.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

Федеральное управление гражданской авиации США одновременно уведомило, что кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая более вне контроля служб, отвечающих за воздушное движение.

Резолюция СБ ООН

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию, в которой закрепил обещание талибов обеспечить возможность афганцам иностранным гражданам покинуть страну. Резолюцию, представленную США, Францией и Великобританией в СБ ООН поддержали 13 стран. Россия и Китай воздержались.

Резолюция Совбеза содержит требование к «Талибану» обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, в том числе прав женщин, детей и меньшинств. Мировое сообщество требует от новых властей не чинить препятствий для доступа в страну гуманитарной помощи.

В резолюции не упоминается о предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном специальной «безопасной зоне» в аэропорту Кабула для продолжения эвакуации из Афганистана всех желающих. Ранее в интервью изданию Journal du Dimanche, Макрон сообщал, что Франция и Великобритания подготовили для Совбеза проект резолюции о создании под контролем ООН специальной зоны в афганской столице для продолжения гуманитарных операций.

Реакция движения «Талибан»

После ухода из Афганистана всех американских военных признанное террористическим движение «Талибан», захватившее власть в стране, выступило с миролюбивыми заявлениеями. «Мы хотим хороших отношений с США и со всем миром. Мы приветствуем хорошие дипломатические отношения со всеми», — заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, побывав на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула во вторник, 31 августа. Муджахид также назвал уход армии США «победой» всех афганцев.

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