«Лучшее решение»: президент США выступил с речью о завершении войны в Афганистане

«Вчера в Кабуле США завершили самую долгую войну в американской истории», — отметил Джозеф Байден 31 августа в обращении к нации в связи с выводом американских военных из Афганистана и завершением эвакуации

Президент США Джозеф Байден назвал «лучшим решением для Америки» окончание 20-летней военной операции в Афганистане, а результаты эвакуации иностранных граждан и афганцев из Кабула — «выдающимся успехом». Он выступил 31 августа с обращением к нации в связи с выводом американских военных из Афганистана и завершением эвакуации, дав ответ критикам действий администрации.

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«Вчера в Кабуле США завершили самую долгую войну в американской истории», — отметил Джозеф Байден, назвав действия американских военных в рамках масштабной операции по эвакуации из Кабула, захваченного талибами, «не военной миссией, но миссией милосердия». Он напомнил, что, благодаря американским военным, из Афганистана эвакуировано более 124 000 человек — американцев, граждан других стран и афганцев. Байден вновь отдал дань памяти военнослужащим США, погибшим в афганской столице: 13 солдат погибли в теракте, совершенном в районе аэропорта в разгар эвакуации.

Президент заверил, что США продолжат добиваться того, чтобы все желающие покинуть Афганистан, включая афганцев, имеющих право въезда в Соединенные Штаты, могли это сделать. «Талибан обязался обеспечить беспрепятственное передвижение, и мир будет следить, чтобы он выполнил это обязательство», — добавил Байден.

«Мы были страной, которая слишком долго воевала», — заявил президент США. «Пришло время закончить эту войну», — добавил президент. Он заявил, что права человека (в том числе жителей Афганистана) остаются одним из главных вопросов для США, которые продолжат бороться за них не путем «бесконечных военных интервенций», а дипломатическими и экономическими средствами.

Джозеф Байден вновь выступил в защиту своего решения соблюдать условия заключенного администрацией Дональда Трампа с талибами соглашения о выводе войск США из Афганистана, а также решения не продлевать срок вывода военных сил.

«Когда я баллотировался в президенты, я взял перед американцами обязательство положить конец этой войне. Сегодня я сдержал это обещание», — отметил Байден. Он указал, что военные «единодушно рекомендовали завершить миссию в запланированный срок», считая это «лучшим способом защитить жизни солдат и обеспечить перспективы вывоза гражданского населения для тех, кто хочет покинуть Афганистан».

«По-настоящему выбор был между уходом и эскалацией (конфликта). Я не собирался продлевать эту вечную войну и не собирался продлевать вечный вывод (войск)», — подчеркнул президент США.

«Тех, кто хочет третьего десятилетия войны в Афганистане, я спрашиваю: каковы наши жизненно важные национальные интересы? Для меня есть только одно: сделать так, чтобы Афганистан снова не стал плацдармом для нападения на нашу территорию», — сказал Байден, напомнив, что в настоящее время террористическая угроза не обязательно связана с Афганистаном (как это было двадцать лет назад, в начале афганской военной операции).

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